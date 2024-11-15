洛阳市国动办开展2025年度“准军事化”训练

强国必须强军，强军必要加强国防动员。10月27日至11月2日，市国动办开展洛阳国防动员系统2025年度“准军事化”训练，全市国防动员系统、国动委成员单位、重要目标单位代表及中小学生代表共百余人参训。 参训中小学生进行拓展训练 强国必须强军，强军必要加强国防动员。10月27日至11月2日，市国动办开展洛阳国防动员系统2025年度“准军事化”训练，全市国防动员系统、国动委成员单位、重要目标单位代表及中小学生代表共百余人参训。 国防动员是国防建设的重要组成部分，是将国防潜力转化为国防实力的关键举措。按年度工作计划，本次训练为期7天，采用理论学习与实操训练相结合的方式，内容涵盖国防动员政策法规、无人机操作、体能训练等科目，进一步增强参与人员的党性修养和业务能力，为全面提升我市国防动员能力、筑牢国家安全屏障注入新的动力。 值得一提的是，本次训练首次纳入“赓续红色血脉 共筑国防长城”青少年国防教育主题活动，将全市国防教育示范学校的数十名学生代表编入训练队伍，与参训学员共同体验，通过国防知识讲堂、军事体验营、科创探索、文化交流等环节，引导青少年提升国防素养、厚植家国情怀。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王晓鹂 文/图）