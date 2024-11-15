300秒展现硬功夫 洛阳创新干部培训模式提升履职能力

“300秒，倒计时开始！”近日，在市委党校2025年秋季乡科级干部进修二班“300秒微论坛”上，学员们轮番登台，围绕核心业务展开即兴分享，现场掌声不断。

“300秒，倒计时开始！”近日，在市委党校2025年秋季乡科级干部进修二班“300秒微论坛”上，学员们轮番登台，围绕核心业务展开即兴分享，现场掌声不断。

“我们班共42人，来自多个领域，为促进跨界交流，进修班党支部开展了‘300秒微论坛’活动，核心要求就一个：5分钟，讲清本单位的核心职能与创新精髓。”学员薛凯说。

薛凯来自洛龙区关林街道办事处，他在论坛上聚焦基层治理“最后一公里”，以“党建引领网格赋能的石油社区”为例，5分钟内拆解网格划分、人员配置、事件处置全流程，分享如何通过“一格一员、一员多能”破解基层服务难题。

此次进修班的42名学员，由临时党支部按照乡镇街道、党政机关、企事业单位三大领域分组，以精准高效的短时间分享，搭建起互学互鉴、共促提升的交流平台。

张修伟是市交通运输局的一名干部，他在300秒的时间内，聚焦项目审批流程优化，介绍了“一窗受理、并联审批”改革经验，通过对比改革前后办理时限，直观展现了政务服务提质增效成果。

企事业单位领域的学员们交流热烈。洛阳工控集团的张辉以自身一线实践，分享了集团以科技创新为利刃，劈开产业升级道路上的重重关隘，其间的攻坚克难与成果经验，为学员们提供了宝贵借鉴。

短短300秒的高效呈现，正是对“精炼表达、突出重点”这一筹备原则的最佳诠释。

厚积薄发，方能游刃有余。在前期筹备中，学员们沉心静气，对内容反复淬炼提纯，将繁杂工作浓缩为脉络清晰的“精华摘要”。走到台前，他们将自身思考与岗位实践的鲜活案例巧妙融合，进行既有高度又不失温度的精彩讲述。

“5分钟分享虽短，却浓缩了学员的实践智慧，促进了跨领域交流，打破了思维局限。”市委党校2025年秋季乡科级干部进修二班负责人张晋斌表示，“300秒微论坛”倒逼了能力提升，更实现了“一人分享、众人受益”的学学相长。

“这次微论坛，让我获益匪浅。不同领域的经验如活水汇入，开阔了视野的疆域，丰富了方法的‘工具箱’。我将把论坛所学内化于心、外化于行，以更加饱满的热情投身工作岗位，为洛阳发展注入新动能。”来自偃师区伊洛街道办事处的学员王国帅说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 李永旺）