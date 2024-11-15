洛阳召开森林防灭火暨冬春火灾防控工作动员部署会

昨日，我市召开森林防灭火暨冬春火灾防控工作动员部署会。 昨日，我市召开森林防灭火暨冬春火灾防控工作动员部署会。 目前，我市已进入森林防火紧要期和冬春火灾高发期，今冬明春气候整体呈现暖干化趋势，林区可燃物累积丰富，居民用火取暖、企业动火作业增多，森林防灭火和火灾防控形势严峻复杂。 会议强调，要盯紧森林防灭火关键环节，台账化整治风险隐患，网格化压实管理责任，看住“五头”、守住“五口”、防住“五边”，做到防患于未“燃”。要持续整治重点行业领域消防隐患，从严推进电动自行车、建筑保温材料和人员密集场所动火作业“三个全链条”整治，严查疏散通道堵塞、消防设施失效等问题，严查违规使用大功率电器、取暖设备使用不当、私拉乱接电线等行为，开展管道燃气、瓶装液化气安全检查，坚决遏制冬季火灾高发态势。要主动担当履职尽责，加强值班值守和宣传教育，加密训练演练频次，落实应急响应机制，强化督导检查、联防联控，确保责任落实到位、防控措施到位、压力传导到位。 副市长李刚参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)