驻村第一书记马卫东：“驻村，就是来办实事的”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.04 08:16
马卫东(左)在商议道路提升计划

　　“如今刮风下雨，再也不用发愁了！”昨日上午，新安县正村镇北岳村的村民们聚在村头唠家常。一名村民嗓门格外响亮：“瞧瞧，咱们这条路，多平整、多亮堂！”

　　顺着他手指的方向望去，一条黝黑发亮的柏油路蜿蜒向前，将北岳村与外面的世界紧密相连，也让村民的心情如路一般，变得顺畅亮堂。

　　对这条进村路，河南能源集团有限公司驻北岳村第一书记马卫东感触颇深。今年2月，他第一次到村报到，这条路就让他吃了一惊。

　　坑洼不平、路基塌陷，车辆一过尘土漫天……“这路况比想象中还要差。”马卫东心里暗暗吃惊。

　　驻村后，他第一时间走访村民，倾听大家的心声。修路，成为群众反映最强烈的问题。

　　“马书记，能不能想想办法修修路？”“一起风，全村都是灰；一下雨，路上全是泥。”村民们你一言我一语，马卫东的眉头越皱越紧。

　　“修！这条路一定要修好！”他下定决心。马卫东深知，解决好村民的急难愁盼问题，正是驻村第一书记的职责所在，也是打开工作局面、赢得信任的关键。

　　从今年3月起，他开始多方奔走，积极向镇、县相关部门汇报情况、争取资金。在他的推动下，总投资50余万元、全长1.2公里的村主干道硬化工程，5月顺利立项，9月全面竣工，路面拓宽至4.5米，全线浇筑沥青混凝土面层。同步清理道路两侧杂物，在两侧种上绿植，村民出行条件得到根本改善。

　　“驻村帮扶结深情，无私奉献为百姓。”该工程竣工不久，村民们敲锣打鼓送来锦旗。锦旗映着一张张笑脸，也让马卫东的心里暖流涌动。

　　路修好了，民心顺了。村民对马卫东多了一份感激与认可，这也为他后续工作的开展奠定了坚实基础。

　　马卫东清楚，修路只是起点，发展才是核心。他组织召开村民座谈会，广泛听取大家对北岳村发展的意见建议。

　　“马书记，村里产业一直没起来，这方面还得加把劲。”“村里老人多，得更多关心照护。”……马卫东一一记录，并承诺：“请大家放心，驻村，就是来办实事的。”

　　对下一步工作，他已心中有谱：北岳村土质适宜种植红薯，目前仅种植150亩。明年将推动连片种植优质红薯品种，扩大种植面积，并盘活村里的红薯淀粉加工厂，延伸产业链。同时，还要持续完善基础设施，明年预计改造提升两个村民小组的道路，让村民出行更顺，日子越过越美。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙大鹏 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看"类型"
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
