洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

产品创新和生产优化“双管齐下” 新能源汽车发展再添“洛阳动力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.04 08:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　【党的二十届四中全会明确提出】

　　保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

　　自动化产线高速运转，AGV小车有序穿梭，货车满载整装待发……近日，走进中航光电科技股份有限公司新能源汽车事业部生产现场，火热生产景象扑面而来。

　　作为先进制造业代表，新能源汽车产业既是实现“双碳”目标的关键抓手，也是培育新质生产力的重要赛道。

　　昂首挺进四季度，中航光电面对新能源汽车互连产品市场需求大幅增长考验，持续满产赶订单，产品创新和生产优化“双管齐下”，接连交出亮眼答卷，为我市推动新能源产业高质量发展注入强劲动能。

　　聚焦创新驱动，激活业绩增长“强引擎”——

　　中航光电以创新为引擎，不断开拓市场、优化产品，其自主研发的“多种铝导线充电插座”和“下一代电池包连接器”等产品在今年四季度连续斩获多家主流车企量产订单。其中，前者抢占“铝代铜”新赛道，助力整车轻量化；后者专为储能电池包设计，可满足储能系统对高能量传输的需求，持续巩固企业在该领域的长期竞争力。

　　围绕管理创新，中航光电新能源汽车事业部积极推进主要产品综合成本优化、设备综合利用率提升和技术攻关，进一步提升企业的盈利能力。

　　聚焦机制精准施策，打通保交付“生命线”——

　　9月以来，中航光电与核心供应商建立深度协同关系，通过高层联动、计划需求动态调整、模具能力追踪、关键物料储备等措施，确保生产物料稳定输入和装配制造顺畅进行；积极开展关键产线自动化升级，引入全流程自动化设备与智能管控系统，保障产品一次交验合格率稳定在99%。

　　此外，中航光电不断强化与头部物流企业合作，继续推进物流发货流程优化，依托TMS管理平台开发上线，有效减少沟通成本，实现了从企业到客户的无缝衔接。

　　“以全会精神为指引，我们将继续发挥企业创新动能，通过技术升级和管理创新双轮驱动，加速助力新能源汽车成为美丽中国建设的生动注脚。”中航光电新能源汽车事业部负责人吴泽华表示。

　　作为新能源汽车产业链核心供应商，中航光电凭借在高压连接器上的技术优势，从供应“三电”系统的关键连接部件，到延伸至整车的“神经”与“血管”网络，已推出智能网联、高压互连、Busbar、充换电系统等重磅产品，且实现国内主流车企品牌全覆盖。下一步该企业将持续增强核心功能，提升核心竞争力，加速向全车互连业务迈进。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭旭丰 宋笑笑）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门门前人工湖何时蓄水？洛龙...
  • 职工医保大额补充医疗不交有什么...
  • 关于报销！2026年度城乡居民医保...
  • 11月1日至30日，隋唐洛阳城景区面...
  • 第四次全国文物普查 洛阳新发...
  • 医学影像检查胶片打印为何单独收...
  • 洛阳第四轮食品安全“你点我检”...
  • 11月10日起抓拍！伊滨区部分路口...
  • 产品创新和生产优化“双管齐下” ...
  • 鲍珊菊、郭裕芳领衔！52名洛阳健...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市哪里的药店可以刷统筹医保？
    洛阳市中心医院CT实体胶片收费合理吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    焦济洛平高铁洛阳...
    在洛阳，解锁秋日...
    汝阳县滨河公园粉...
    “非遗文创雅集”...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605