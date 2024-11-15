产品创新和生产优化“双管齐下” 新能源汽车发展再添“洛阳动力”

自动化产线高速运转，AGV小车有序穿梭，货车满载整装待发……近日，走进中航光电科技股份有限公司新能源汽车事业部生产现场，火热生产景象扑面而来。

【党的二十届四中全会明确提出】

保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

作为先进制造业代表，新能源汽车产业既是实现“双碳”目标的关键抓手，也是培育新质生产力的重要赛道。

昂首挺进四季度，中航光电面对新能源汽车互连产品市场需求大幅增长考验，持续满产赶订单，产品创新和生产优化“双管齐下”，接连交出亮眼答卷，为我市推动新能源产业高质量发展注入强劲动能。

聚焦创新驱动，激活业绩增长“强引擎”——

中航光电以创新为引擎，不断开拓市场、优化产品，其自主研发的“多种铝导线充电插座”和“下一代电池包连接器”等产品在今年四季度连续斩获多家主流车企量产订单。其中，前者抢占“铝代铜”新赛道，助力整车轻量化；后者专为储能电池包设计，可满足储能系统对高能量传输的需求，持续巩固企业在该领域的长期竞争力。

围绕管理创新，中航光电新能源汽车事业部积极推进主要产品综合成本优化、设备综合利用率提升和技术攻关，进一步提升企业的盈利能力。

聚焦机制精准施策，打通保交付“生命线”——

9月以来，中航光电与核心供应商建立深度协同关系，通过高层联动、计划需求动态调整、模具能力追踪、关键物料储备等措施，确保生产物料稳定输入和装配制造顺畅进行；积极开展关键产线自动化升级，引入全流程自动化设备与智能管控系统，保障产品一次交验合格率稳定在99%。

此外，中航光电不断强化与头部物流企业合作，继续推进物流发货流程优化，依托TMS管理平台开发上线，有效减少沟通成本，实现了从企业到客户的无缝衔接。

“以全会精神为指引，我们将继续发挥企业创新动能，通过技术升级和管理创新双轮驱动，加速助力新能源汽车成为美丽中国建设的生动注脚。”中航光电新能源汽车事业部负责人吴泽华表示。

作为新能源汽车产业链核心供应商，中航光电凭借在高压连接器上的技术优势，从供应“三电”系统的关键连接部件，到延伸至整车的“神经”与“血管”网络，已推出智能网联、高压互连、Busbar、充换电系统等重磅产品，且实现国内主流车企品牌全覆盖。下一步该企业将持续增强核心功能，提升核心竞争力，加速向全车互连业务迈进。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭旭丰 宋笑笑）