抢抓机遇走在前——四论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神

历史，总有一些契机等待我们去把握。

“要抓住这个时间窗口，巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，在激烈国际竞争中赢得战略主动，推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破，确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展。”在党的二十届四中全会上，习近平总书记的重要讲话催人奋进。省委常委、市委书记陈春江在市委常委会(扩大)会议上强调，要深化对发展形势的研究，把准大局大势，更好地抢抓机遇，努力以战略主动赢得发展主动。

抓住时间窗口，就是抓住历史机遇。中国式现代化是一程接着一程的砥砺行进，到2035年基本实现社会主义现代化，“十四五”时期是第一个五年，我们已经打下坚实基础、实现良好开局。未来十年，头五年发展好了，就能为实现既定目标争取更大主动，这就要求我们有时不我待的紧迫感和使命感，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，把各方面的干劲带起来。

机遇就在当下。今天，中国发展与世界大局正前所未有地相互交织激荡在一起，变局是挑战也是机遇。从国际看，世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破，我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素；从国内看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显。可以说，时与势在我们一边。

时代垂青洛阳。习近平总书记今年5月亲临河南考察，特别是在洛阳对先进制造业发展、历史文化遗产保护利用、文旅产业高质量发展等作出重要指示，对洛阳发展寄予厚望。省委要求洛阳建强中原城市群副中心城市，寄语“在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前”。走过极不寻常、极不平凡的“十四五”，洛阳与全国全省一样，迎来厚积薄发、崛起倍增的关键阶段，抢抓机遇走在前，有基础更有优势。

比如，全会着重提出建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，要求保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。在洛考察时，总书记特别强调“推进中国式现代化要继续把制造业搞好”。洛阳制造业基础坚实、科技创新能力较强，近年又在新能源、新材料、智能装备等新兴产业领域蓬勃起势，立足制造业优势，大力推动传统产业优化提升、新兴产业和未来产业培育壮大、服务业优质高效发展，就能加快建设全国重要先进制造业基地，在新一轮区域竞争中赢得战略主动。

除了制造业，洛阳在科技、文化、生态等领域也有着显著比较优势，这意味着我们因地制宜发展新质生产力的后劲充足、空间广阔。这也意味着，紧紧抓住时间窗口，以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，把各方面优势转化为高质量发展的实际效能，同时着力补强城乡融合、县域经济、基础设施、民生改善等领域的短板弱项，使发展根基更稳、韧性更强，洛阳就一定能抓住机遇、乘势而上，以一域之光为全局添彩！(洛平)