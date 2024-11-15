洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

抢抓机遇走在前——四论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.11.04 08:11
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　历史，总有一些契机等待我们去把握。

　　“要抓住这个时间窗口，巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，在激烈国际竞争中赢得战略主动，推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破，确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展。”在党的二十届四中全会上，习近平总书记的重要讲话催人奋进。省委常委、市委书记陈春江在市委常委会(扩大)会议上强调，要深化对发展形势的研究，把准大局大势，更好地抢抓机遇，努力以战略主动赢得发展主动。

　　抓住时间窗口，就是抓住历史机遇。中国式现代化是一程接着一程的砥砺行进，到2035年基本实现社会主义现代化，“十四五”时期是第一个五年，我们已经打下坚实基础、实现良好开局。未来十年，头五年发展好了，就能为实现既定目标争取更大主动，这就要求我们有时不我待的紧迫感和使命感，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，把各方面的干劲带起来。

　　机遇就在当下。今天，中国发展与世界大局正前所未有地相互交织激荡在一起，变局是挑战也是机遇。从国际看，世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破，我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素；从国内看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显。可以说，时与势在我们一边。

　　时代垂青洛阳。习近平总书记今年5月亲临河南考察，特别是在洛阳对先进制造业发展、历史文化遗产保护利用、文旅产业高质量发展等作出重要指示，对洛阳发展寄予厚望。省委要求洛阳建强中原城市群副中心城市，寄语“在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前”。走过极不寻常、极不平凡的“十四五”，洛阳与全国全省一样，迎来厚积薄发、崛起倍增的关键阶段，抢抓机遇走在前，有基础更有优势。

　　比如，全会着重提出建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，要求保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。在洛考察时，总书记特别强调“推进中国式现代化要继续把制造业搞好”。洛阳制造业基础坚实、科技创新能力较强，近年又在新能源、新材料、智能装备等新兴产业领域蓬勃起势，立足制造业优势，大力推动传统产业优化提升、新兴产业和未来产业培育壮大、服务业优质高效发展，就能加快建设全国重要先进制造业基地，在新一轮区域竞争中赢得战略主动。

　　除了制造业，洛阳在科技、文化、生态等领域也有着显著比较优势，这意味着我们因地制宜发展新质生产力的后劲充足、空间广阔。这也意味着，紧紧抓住时间窗口，以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，把各方面优势转化为高质量发展的实际效能，同时着力补强城乡融合、县域经济、基础设施、民生改善等领域的短板弱项，使发展根基更稳、韧性更强，洛阳就一定能抓住机遇、乘势而上，以一域之光为全局添彩！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门门前人工湖何时蓄水？洛龙...
  • 职工医保大额补充医疗不交有什么...
  • 关于报销！2026年度城乡居民医保...
  • 11月1日至30日，隋唐洛阳城景区面...
  • 第四次全国文物普查 洛阳新发...
  • 医学影像检查胶片打印为何单独收...
  • 洛阳第四轮食品安全“你点我检”...
  • 11月10日起抓拍！伊滨区部分路口...
  • 产品创新和生产优化“双管齐下” ...
  • 鲍珊菊、郭裕芳领衔！52名洛阳健...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市哪里的药店可以刷统筹医保？
    洛阳市中心医院CT实体胶片收费合理吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    焦济洛平高铁洛阳...
    在洛阳，解锁秋日...
    汝阳县滨河公园粉...
    “非遗文创雅集”...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605