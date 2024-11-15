洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛报“头条咖啡”解锁城市新味
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.04 08:15
头条咖啡

　　昨日早高峰，洛龙区开元大道上的车流渐织成线，行人步履匆匆，洛阳日报社大门口的“头条咖啡”亮起暖灯。推门而入，咖啡豆的焦香扑面而来，每张桌上都整齐叠放着当天的《洛阳日报》《洛阳晚报》，报头在晨光里格外醒目。

　　熟客径直走向吧台：“来杯洛阳日报拉花拿铁。”片刻后，杯身印着报头字样的咖啡上桌，与手边的报纸相映，纸香与咖啡香悄然相融。

　　“今年4月第一次来洛阳，就被这座城留住了。”“头条咖啡”90后主理人田佳说起与洛阳的缘分。在北京从事餐饮业10余年的他原本出差来洛考察市场，却被老城街巷的古朴气质打动——这里没有千篇一律的商业化招牌，洛阳人对饮食本味的讲究，恰好与他“食材至上”的理念契合。洛阳蓬勃的文旅活力，让他坚定了在此创业的念头。

　　真正促成合作的，是与洛阳日报社的“双向奔赴”。近年来，洛阳日报社抢抓洛阳文旅蓬勃发展的机遇，以媒体转型为突破口，积极打造消费新业态、新模式、新场景，在拓展子品牌、探索文化服务新路径的过程中，着力搭建起新闻与市民生活深度联结的桥梁。机缘巧合下，报社与田佳的想法碰撞出火花，双方共同确定以“头条”为新品牌名，打造从纸页走向生活的潮牌载体，咖啡店成了这份构想里最贴近百姓的落地空间。

　　说干就干，没过多久，这家“头条IP”首店便顺利落址洛阳日报社大门口。

厅内陈设

　　店里的日常，离不开“咖啡+报纸”的组合。有人买杯热饮后顺手翻报，重拾纸质阅读的习惯；游客借着报纸查找洛阳旅游攻略，向店员打听本地美食；报社员工忙完工作，也常来这里小坐，聊聊版面里的城市故事。这些细碎而温暖的场景，让小店充满人间烟火气。

　　有了洛阳日报社的品牌背书，田佳的底气更足，对品控要求也格外严格。他指着操作台上的原料说：“埃塞俄比亚咖啡豆、高端牛奶、品牌茶叶，每样都是最好的。我们不是做咖啡，而是把好原料按最佳的配比做好，就像报纸对待新闻的严谨态度。”

　　而对洛阳日报社而言，“头条咖啡”的诞生，远不止是一次品牌延伸，更是传统媒体主动融入城市生活、探索“新闻+文化+服务”模式的生动实践。从纸页上记录时代的“头条新闻”到街角传递温暖的“头条咖啡”，变的是载体，不变的是“服务市民、连接人与城市”的初心——当游客在咖啡店里通过《洛阳日报》《洛阳晚报》了解这座城市的风土人情，当年轻人因“头条咖啡”重新拿起纸质报纸，当老洛阳人在熟悉的“头条”字样里遇到新的生活场景，这份“油墨+醇香”的组合，已然成为洛阳“古老城市青春活力”的生动注脚。

　　暮色四合时，开元大道上的路灯亮起，头条咖啡里仍有暖意。门外，报社招牌与咖啡灯箱相映；门内，咖啡香飘过摊开的报纸，与年轻顾客的笑声交融……

　　未来，当人们想起洛阳，或许脑海中的画面会再多一幕：在开元大道218号，有一家能“读”到洛阳、“喝”到洛阳的咖啡店，那里的每一杯咖啡、每一张报纸，都是这座城写给生活的“头条新闻”——朴素、真诚，却满是力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
