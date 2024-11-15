陈春江主持召开市“十五五”规划编制工作领导小组会议

3日，省委常委、市委书记陈春江主持召开市“十五五”规划编制工作领导小组会议，强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深化对洛阳“十五五”发展重大问题的研究，高质量编制“十五五”规划，为建强中原城市群副中心城市提供有力保障。市长张玉杰出席会议。

3日，省委常委、市委书记陈春江主持召开市“十五五”规划编制工作领导小组会议，强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深化对洛阳“十五五”发展重大问题的研究，高质量编制“十五五”规划，为建强中原城市群副中心城市提供有力保障。市长张玉杰出席会议。

陈春江指出，党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上召开的一次十分重要的会议。全会对未来五年发展作出顶层设计和战略擘画，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署。要坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把学习贯彻党的二十届四中全会精神与学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述结合起来，与贯彻落实党中央、省委部署要求结合起来，贯穿我市“十五五”规划编制全过程。要聚焦“奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”的奋斗目标和“两高四着力”的重大要求，紧盯“1+2+4+N”目标任务体系，深刻认识“十五五”时期的重要地位和发展环境，准确把握“十五五”时期经济社会发展必须遵循的重要原则，深入研究经济社会发展的主要目标、战略任务和重大举措，确保全会精神在洛阳不折不扣落到实处。

陈春江强调，要围绕准确把握“十五五”时期洛阳发展面临的机遇和挑战深化研究，积极识变应变求变，推动高质量发展不断迈上新台阶。要巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，积极融入全省“一主两副、一圈两带、四域多点”发展格局，加快推动制造业高质量发展，提升科技创新能力，持续深化改革开放，推动文旅深度融合发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，提升县域经济发展水平，加大保障和改善民生力度，加强生态环境保护治理，扎实推进高效能治理，加快建设国家重要创新高地和先进制造业基地、现代生态宜居城市、国际文化旅游名城、国际人文交往中心。要聚焦扩大有效投资，科学谋划论证，实施一批重大工程项目，以高质量项目更好支撑高质量发展。

陈春江强调，要坚持开门编规划，积极发扬民主，深入开展调研，充分征求意见，使规划编制过程成为求真务实、凝聚共识、科学决策的过程。要坚持系统思维，加强我市“十五五”规划与国家、省规划的对标对表，强化总体规划和专项规划的对接衔接，切实增强规划的系统性和可操作性。

市委政研室、市发改委作了汇报，市直有关部门作了发言。

相关市领导、市“十五五”规划编制工作领导小组成员单位负责同志等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)