第四次全国文物普查 洛阳新发现不可移动文物1800处

洛报融媒记者3日从洛阳市文物局获悉，截至10月底，洛阳在第四次全国文物普查工作中已调查新发现不可移动文物1800处。

这些新发现的不可移动文物类型多样，包括古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑等，进一步丰富了洛阳的历史文化资源。其中，一些代表性遗产具有重要价值。比如，位于瀍河区的大北门文化产业园，前身为洛阳机床厂，现存20世纪50年代工业建筑2万多平方米，其中左侧3000多平方米砖木结构厂房为原军械修理所旧址，现改造为文化休闲空间。孟津区朱仓村发现的北朝家族墓地，出土两套围屏石棺床，这是洛阳地区首次考古发现的该类文物。偃师区魏窑叶氏老宅建于1934年，为二进宅院，以窑洞为主体，建筑外墙设有防御设施，体现了特定历史时期的建筑特色。涧西区中信重工一金工车间建于1957年，目前仍在生产使用，该车间是焦裕禄同志在洛工作期间的主要工作地点。

第四次全国文物普查2023年11月启动，计划至2026年6月结束。去年以来，洛阳克服普查范围广、任务重等困难，已对洛阳市第三次全国文物普查登记的9320处不可移动文物完成全面复查，并持续对新发现不可移动文物开展实地调查。目前，洛阳正在开展第三阶段各项工作，将对新发现的不可移动文物进行认定公布、验收县级普查单元等。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张慧君 文/图）