11月20日前免费观展！“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”今日开幕

一段用镜头“封存”的洛阳城市记忆，正向公众娓娓道来。

11月3日，“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”在洛阳市图书馆开幕，120幅承载洛阳城市印记的影像作品集中亮相，引领观众穿越时光，重温20世纪70年代至2000年的洛城烟火与城市变迁。

展览作者孙德侠先生(1941年-2017年)，生前曾任河南省摄影家协会副主席，洛阳市摄影家协会主席、洛阳日报副社长、副总编辑。在他45载的摄影生涯中成就卓著，2012年获河南省摄影金像奖“终身成就奖”，2015年荣获首届“洛阳德艺双馨文艺家”称号。