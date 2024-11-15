洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
11月20日前免费观展！“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”今日开幕
来源: 洛阳网 2025.11.03 18:31
　　一段用镜头“封存”的洛阳城市记忆，正向公众娓娓道来。

　　11月3日，“镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展”在洛阳市图书馆开幕，120幅承载洛阳城市印记的影像作品集中亮相，引领观众穿越时光，重温20世纪70年代至2000年的洛城烟火与城市变迁。

　　展览作者孙德侠先生(1941年-2017年)，生前曾任河南省摄影家协会副主席，洛阳市摄影家协会主席、洛阳日报副社长、副总编辑。在他45载的摄影生涯中成就卓著，2012年获河南省摄影金像奖“终身成就奖”，2015年荣获首届“洛阳德艺双馨文艺家”称号。

[ 责任编辑：席倩倩 ]
