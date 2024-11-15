云集国内200名台球高手 中国斯诺克元老精英赛在洛开杆

2025年CBSA中国斯诺克元老精英赛日前在洛阳开赛，比赛将持续至11月6日。
CBSA中国斯诺克元老精英赛是由中国台球协会与洛阳市体育局联合打造的赛事IP，参赛人员主要为年龄在40岁至65岁之间的国内元老级运动员，旨在推动斯诺克运动在国内的普及与发展，为元老级别的选手提供一个高水平的竞技交流平台。同时，打造自有IP赛事，树立洛阳体育新名片。2024年的首届比赛吸引了来自全国20余个省、自治区、直辖市的120多名台球精英参与。其中，不乏金卫锋、钟敏文、庞卫国等老一代全国冠军，可谓群星璀璨。
