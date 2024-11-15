洛阳警方严打烟花爆竹违法犯罪行为 全力维护公共安全

近日，洛阳市公安局部署开展集中打击专项行动，严厉打击非法运输、储存、销售、燃放烟花爆竹等违法犯罪行为。

根据部署，全市公安机关将积极摸排涉烟花爆竹违法犯罪线索，依法查处非法运输、储存、销售等违法犯罪行为。同时，将会同应急管理部门开展联合执法，落实相关安全监管措施，严查禁放期间各类涉烟花爆竹违法犯罪活动，全力维护公共安全。

警方公布了近期查处的3起典型案例。

案例一：

9月17日，洛阳市公安局瀍河分局民警在工作中发现，辖区居民韩某家中储存大量烟花爆竹。经查，韩某囤购大量烟花爆竹，非法储存在其家中，准备在春节期间售卖。公安机关依法对韩某处以行政拘留的处罚，涉案烟花爆竹被依法收缴。

案例二：

9月29日，洛阳市公安局治安管理支队民警在工作中发现，李某在未办理运输许可的情况下使用非危运车辆运输烟花爆竹，公安机关依法对李某处以行政拘留的处罚，涉案烟花爆竹被依法收缴。

案例三：

10月27日，洛阳市公安局孟津分局民警在走访中发现，一处民房存放大量烟花爆竹。经查，违法行为人郭某等人在未取得危险物品储存许可的情况下，将大量烟花爆竹储存在其家中。公安机关依法对郭某等涉案人员处以行政拘留的处罚，涉案烟花爆竹被依法收缴。

“烟花爆竹属于易燃易爆危险品，其生产、运输、储存、销售等必须经过严格审批，并获得相关许可证明。任何形式的涉烟花爆竹违法犯罪行为，都严重危害自身及公共安全。”洛阳市公安局有关负责人介绍，我市当前处于烟花爆竹禁放期，公安机关将持续保持高压态势，对非法储存、运输、销售烟花爆竹等违法行为予以坚决打击、依法严惩。

警方提醒广大市民严格遵守相关法律法规，积极通过110、12345政务服务便民热线、12350安全生产举报电话，对全市范围内非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹及法律法规禁止的其他行为进行举报，共同营造安全、清新、文明的城市环境。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟）