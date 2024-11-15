鲍珊菊、郭裕芳领衔！52名洛阳健儿出征全运会

第十五届全国运动会将于11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。洛报融媒记者3日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，共有52名洛阳健儿晋级决赛阶段，将代表河南登上全运会舞台。

第十五届全国运动会将于11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行。洛报融媒记者3日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，共有52名洛阳健儿晋级决赛阶段，将代表河南登上全运会舞台。

四年一度的全运会作为我国规模最大、项目最多、水平最高、竞争最强的综合性体育赛事，既是对全国各类体育项目竞技水平、后备力量的一次综合检阅，也是各参赛代表团展示风采的重要舞台。

本届全运会比赛项目分为竞技体育和群众赛事两大部分。其中，竞技体育共设34个大项、419个小项；群众赛事则涵盖23个大项、166个小项。由奥运冠军鲍珊菊，世界冠军郭裕芳、张怡涵领衔的“洛阳军团”共有52名健儿组成，将代表河南参加自行车、体操、拳击、举重、自由式摔跤、散打、皮划艇、赛艇、射击等16个项目的激烈角逐。

近年来，洛阳扎实做好竞技体育人才培养，以扩大体育传统项目学校为切入点，深化体教融合发展。通过自主选材培育和人才引进相结合的举措，突出抓好高水平教练员、运动员队伍建设。同时，积极打造高水平体育训练基地，建立健全竞技体育赛事体系，建立了足篮排“三大球”联赛机制和“乒羽网”三小球及其他体育项目一级一赛机制。

“使命在肩，奋斗有我！”洛阳市青少年体育训练中心负责人表示，该中心将继续强化竞技体育人才培养战略，不断完善青训体系与梯队建设，培养更多后备人才。期待洛阳健儿在全运赛场上超越自我，勇攀高峰，为家乡洛阳增光添彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）