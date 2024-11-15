洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
关于报销！2026年度城乡居民医保政策解答来啦
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.03 19:14
　　眼下，洛阳市2026年度城乡居民基本医疗保险征缴工作正在进行。不少居民想了解住院报销比例、门诊看病如何报销等方面的问题。3日，记者邀请洛阳市医保局相关负责人进行解答。

　　问：住院看病，医保怎么报销？

　　答：参保居民住院费用未超过起付线(门槛费)的，由个人自付。超过起付线的，按照医疗机构级别，分段按比例报销，居民基本医疗一年最多可报销15万元。

　　经居民基本医疗报销后，个人支付的费用超过1.1万元以上部分的，还可以纳入大病保险范畴接着报，具体报销比例为：1.1万元——10万元(含10万元)部分，报销比例为60%，10万元以上部分报销比例为70%。一年最高可报销40万元。也就是说，基本医疗和大病保险累计一年最高可报销55万元。

　　需要注意的是，14周岁及以下参保人员住院报销起付线减半。其他参保居民年度内在县级以上医院第二次及以后住院，报销起付线减半。30天内因同种疾病二次住院，只缴纳一次报销起付线费用，如果第二次住院，且医院级别高于第一次住院级别的，只缴纳报销起付线差额部分。我市参保居民在县级及以上中医医院住院的，报销起付线在同级医疗机构规定标准基础上降低100元。参保居民使用中医药服务项目(纳入基本医疗保险报销范围内的中药饮片、中成药、中药制剂和中医诊疗项目)的住院医疗费用，报销比例提高5%。对特困人员、低保对象和易返贫致贫人口实行大病保险优惠政策，起付标准由1.1万元降至0.55万元，报销比例提高5个百分点，且大病保险年度内报销不设封顶线。

　　问：门诊看病，医保怎么报销？

　　答：在基层定点医疗机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站)看病，报销比例为60%，每人每年最高可报销350元。在村卫生室、社区卫生服务站看病，每次每人最高可报销50元。

　　确诊为“两病”(高血压、糖尿病)的参保人员，需要采取药物治疗，但未达到我市特殊疾病门诊和河南省重特大疾病门诊保障标准的，经基层医疗机构认定，在“两病”门诊购药报销不设起付线，报销比例为50%，年度报销封顶线为240元/人。

　　问：门诊慢特病的报销比例是多少？

　　答：门诊慢特病是指临床诊断明确、治疗方案确定、疗效确定，费用可控，需长期或明确治疗周期在门诊治疗的慢性病、重症疾病和特殊疾病。享受慢特病待遇的参保人员，持本人社保卡在定点医药机构就医购药，发生的合规医疗费用(指在慢特病病种药品目录文件规定范围内产生的药品费用)，享受待遇为每月按病种限额支付，报销比例为80%。

　　需要注意的是，门诊慢特病采取网上申请认定办法，参保居民可通过“河南医保”微信小程序、“河南医保”支付宝小程序、“河南医保公共服务平台”等政务服务渠道直接自助申报，也可在我市二级以上门诊慢特病定点医疗机构辅助申报。通过认定后，可按规定享受相关病种待遇保障。

　　问：生孩子，医保能报销多少?

　　答：实行定额支付，标准为：自然分娩1000元，剖宫产2000元。

　　问：新生儿如何参保？

　　答：新生儿出生后90天内，由监护人按相关规定办理参保登记。参保后，新生儿自出生之日起所发生的医疗费用，均可纳入医保报销范围。如果超过90天后才给新生儿参保，那只能报缴费之后发生的费用，之前的不能补报。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 朱文剑）
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看"类型"
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
