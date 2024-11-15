活动即将结束！洛阳市汽车报废更新补贴资金额度即将用完

11月3日，洛阳市商务局发布公告称，根据河南省2025年消费品以旧换新工作安排，结合我市2025年汽车报废更新补贴资金额度及申请补贴数量，目前，我市汽车报废更新补贴资金额度即将用完，活动即将结束。

11月3日，洛阳市商务局发布公告称，根据河南省2025年消费品以旧换新工作安排，结合我市2025年汽车报废更新补贴资金额度及申请补贴数量，目前，我市汽车报废更新补贴资金额度即将用完，活动即将结束，详情如下：

关于洛阳市2025年汽车报废更新补贴有关事宜的公告

广大消费者：

根据河南省2025年消费品以旧换新工作安排，结合我市2025年汽车报废更新补贴资金额度及申请补贴数量，目前，我市汽车报废更新补贴资金额度即将用完，活动即将结束。截至2025年11月3日16：00，全市汽车报废更新补贴剩余可申请额度为5100万。按照“先到先得、资金用完为止”的原则，以申请人的创建时间(首次提交时间)为准，资金额度用完汽车报废更新补贴结束。剩余可申请资金额度及补贴结束时间将通过洛阳市商务局网站及微信公众号予以公布，请消费者及时关注。补贴结束时间后提交的申请信息将不再予以受理。请已取得相关证明资料的消费者尽快提交补贴申请，避免错过补贴申领。还未取得相关证明资料的消费者，结合实际合理安排。

自本公告发布之日起，申请人首次提交申请资料不齐全或与申请人信息不一致的按照终止受理予以处理。申请人可更正完善信息后重新提交申请，申请时间以重新提交的申请时间为准。申请人提交的报废旧车及新购车辆的手续均需要在补贴结束时间前。报废旧车手续以《报废机动车回收证明》上载明的交车日期和《机动车注销证明书》的注销日期为准，购买新车手续以《机动车销售统一发票》上载明的开票日期和《机动车登记证书》上载明的登记日期为准。原补贴标准、补贴条件、申领流程不变。

若有调整变动，将通过洛阳市商务局网站及微信公众号予以公告。

⑥

2025年11月3日