11月10日起抓拍！伊滨区部分路口增设交通技术监控设备
洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.11.03 16:28
　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公示，内容如下：

关于伊滨区中信路、梁村路等道路增设交通技术监控设备的公示

　　为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队在龙顾路与李村大街交叉口、中信路与提驾庄街交叉口、中信路与光武大道交叉口、中信路与李村大街交叉口、梁村路与刘井巷交叉口、中信路与玉泉街交叉口、梁村路与孔明街交叉口、梁村路与诸葛大街交叉口、梁村路与道湛街交叉口、司马光路与道湛街交叉口、梁村路与东棘街交叉口11个路口增设39套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，公示日期为：2025年11月3日至2025年11月9日，2025年11月10日起开始启用。

　　现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。

　　特此公示

洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队
2025年11月3日
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
