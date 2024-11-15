11月10日起抓拍！伊滨区部分路口增设交通技术监控设备

为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队在龙顾路与李村大街交叉口、中信路与提驾庄街交叉口等11个路口增设交通技术监控设备。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公示，内容如下：

关于伊滨区中信路、梁村路等道路增设交通技术监控设备的公示

为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队在龙顾路与李村大街交叉口、中信路与提驾庄街交叉口、中信路与光武大道交叉口、中信路与李村大街交叉口、梁村路与刘井巷交叉口、中信路与玉泉街交叉口、梁村路与孔明街交叉口、梁村路与诸葛大街交叉口、梁村路与道湛街交叉口、司马光路与道湛街交叉口、梁村路与东棘街交叉口11个路口增设39套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，公示日期为：2025年11月3日至2025年11月9日，2025年11月10日起开始启用。

现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。

特此公示

洛阳市公安局交通管理支队勤务六大队

2025年11月3日

⑥