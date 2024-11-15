公开征求意见！洛阳3项创新政策征求意见稿出台

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前，《洛阳市新型研发机构备案和绩效评价办法》等3项政策文件的征求意见稿公布，现面向社会各界征求意见。

建强创新平台、优化科技创新生态，是推动科技创新和产业创新深度融合，全面增强自主创新能力的关键支撑。此次面向社会各界公开征求意见的3项科技创新领域政策，紧密围绕洛阳实施创新驱动发展战略的核心需求，在具体支持方向与管理重点上各有侧重。

《洛阳市市级重点实验室建设运行与绩效评估办法》制定了重点实验室评估指标体系，对重点实验室的过程管理、评估和服务进行了规定，旨在规范和加强市级重点实验室的建设和运行管理，为实施创新驱动发展战略提供创新源泉和开放共享的创新环境。

《洛阳市新型研发机构备案和绩效评价办法》对新型研发机构分类化建设、差异化评价、动态化管理进行了规定，旨在加强和规范洛阳市新型研发机构的建设与管理。

《洛阳市支持孵化体系建设促进创新主体发展若干措施(试行)》围绕完善孵化载体建设体系、提升孵化载体运营质效、汇集各类创新资源等推出了若干支持举措，旨在重塑提升科技企业孵化育成体系，梯次培育壮大创新主体。

其中，两份《办法》征求意见稿的意见反馈截止时间为11月27日18:00，《若干措施》征求意见稿的意见反馈截止时间为11月30日。公众可通过电子邮箱、电话传真和信函邮寄三种方式反馈，具体方式可登录洛阳市科技局网站获取。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）