洛阳第四轮食品安全“你点我检”专项抽检结果出炉

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，该局发布第四轮食品安全“你点我检”专项抽检结果。

近期，洛阳市市场监管局组织对第四轮“你点我检”中群众关心的鸡蛋、猪肉、牛肉、油饼油条、馒头花卷、包子、大豆油、菜籽油、花生油、酱油、小麦粉、大米、茶叶、纯奶、苹果、香蕉、淡水鱼、淡水虾、中老年奶粉、高钙牛奶等调制乳等二十类食品进行了抽检，共计抽检200批次，199批次合格，检出不合格样品1批次。不合格样品为：油饼。

加强食品安全监管，开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，是2025年洛阳市重点民生实事之一。市场监管部门根据征集意见结果，按照法定程序开展监督抽检，并及时向社会公布结果，回应群众关切。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，该局将食品安全“你点我检”专项抽检活动作为贴近消费者、获取一线食品安全信息的窗口，通过“你点我检”专项抽检活动，让人民群众成为食品安全监管的“主角”，近期该局正在继续进行“你点我检”意见征集，广大市民可通过扫描“你点我检”专用二维码参与。

(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)