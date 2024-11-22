11月1日至30日，隋唐洛阳城景区面向哈密籍居民免门票。 近日，“邂逅隋唐”微信公众号发布消息，今年8月，一支由33峰骆驼、3匹马及20多名队员组成的“东天山骆驼队”计划用100天重走丝绸之路，他们自哈密启程沿古丝路东行，以2700公里云和月的文化远征走向终点洛阳。 随着远方驼队距离洛阳越来越近，洛阳人民满怀期待，更想将这份喜悦与所有哈密家人共享。为此，隋唐洛阳城景区决定整个11月面向所有哈密籍居民免门票。 【活动时间】 2025年11月1日—11月30日 【活动内容】 全体哈密籍居民持本人哈密籍身份证至售票窗口换票，即可免门票游玩隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。⑥