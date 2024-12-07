镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展今日开展

光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。

编者按：光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。孙德侠先生以45载摄影生涯，将洛阳的考古遗产、市井烟火与城市变迁凝于帧帧画面，每幅作品都是城市发展的鲜活注脚。此前，围绕展览的研讨会顺利举办，各界贤达齐聚，共探影像背后的历史温度与文化分量。

即日起，洛阳网特推出系列报道，既呈现研讨会现场专家学者的精彩观点，也带您走近这些跨越半世纪的“洛阳故事”。影像展已在洛阳市图书馆启幕，诚邀您亲临现场，在光影中触摸城市脉搏，传承这份厚重的文化记忆。

2007年孙德侠为出版《龙门石窟造像全集》在龙门石窟高空脚手架上拍摄。

策展语

“苔花如米小，也学牡丹开”，孙德侠先生45载的摄影生涯，恰如这句诗中所喻——以镜头为窗，以热爱为光，在时代的长卷上细细描摹，将洛阳的文物、农村、城市与人事，都定格成了永不褪色的风景。

从文化局时期与文物为伴的岁月开始，他的足迹便深深扎根在洛阳的土地上。下乡寻访时，他用镜头捕捉农民劳作的质朴、乡村田野的生机；1973年参与北京故宫调拨文物的珍贵经历，更让他用影像为洛阳的“国宝记忆”筑起了坚实的档案，那些至今仍是城市瑰宝的文物，因他的记录而多了一份时光的温度。

在报社，他的镜头又成了时代的“记录仪”。从国家领导人在洛阳的重要活动，到西工体育场开工、中州路通车、洛阳机场通航的城市建设瞬间；从洛阳老火车站的人流、洛阳大学的书香，到西工游园的市井烟火，他用一张张照片，串联起洛阳从过去到现在的发展脉络，让城市的变迁有了可触摸的细节。

而对洛阳文化遗产的记录，更显他的远见与深情。上世纪80年代初就航拍下的龙门全景、细致定格的龙门二十品与古阳洞，出版专著时的严谨梳理；白马寺的殿宇佛像、散落各地的文化遗址，在他的镜头下都成了鲜活的“历史课本”，让洛阳厚重的文化底蕴得以具象呈现。

作为受孙老师引荐入行、接过他摄影“接力棒”的后辈，我始终记得他的执着与谦和——做事认真到每一张底片都仔细标注，为人谦和到对后辈倾囊相授。如今为他策展，既是对他45载光影生涯的致敬，更是对这份“影像传承”的接续。

影像是能“说话”的历史，孙老师的作品早已超越了照片本身，成为洛阳历史文化中不可或缺的宝贵财富。愿我们能循着这些影像，读懂过去、珍惜当下；更愿以他为榜样，将这份对摄影的热爱、对文化的坚守，如星火般传递下去，让洛阳的光影故事，永远生生不息。

策展人：高均海

河南省摄影家协会副主席

洛阳日报原编委、视觉总监

