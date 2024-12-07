洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展今日开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.11.03 11:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　编者按：光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。孙德侠先生以45载摄影生涯，将洛阳的考古遗产、市井烟火与城市变迁凝于帧帧画面，每幅作品都是城市发展的鲜活注脚。此前，围绕展览的研讨会顺利举办，各界贤达齐聚，共探影像背后的历史温度与文化分量。

　　即日起，洛阳网特推出系列报道，既呈现研讨会现场专家学者的精彩观点，也带您走近这些跨越半世纪的“洛阳故事”。影像展已在洛阳市图书馆启幕，诚邀您亲临现场，在光影中触摸城市脉搏，传承这份厚重的文化记忆。

2007年孙德侠为出版《龙门石窟造像全集》在龙门石窟高空脚手架上拍摄。

　　策展语

　　“苔花如米小，也学牡丹开”，孙德侠先生45载的摄影生涯，恰如这句诗中所喻——以镜头为窗，以热爱为光，在时代的长卷上细细描摹，将洛阳的文物、农村、城市与人事，都定格成了永不褪色的风景。

　　从文化局时期与文物为伴的岁月开始，他的足迹便深深扎根在洛阳的土地上。下乡寻访时，他用镜头捕捉农民劳作的质朴、乡村田野的生机；1973年参与北京故宫调拨文物的珍贵经历，更让他用影像为洛阳的“国宝记忆”筑起了坚实的档案，那些至今仍是城市瑰宝的文物，因他的记录而多了一份时光的温度。

　　在报社，他的镜头又成了时代的“记录仪”。从国家领导人在洛阳的重要活动，到西工体育场开工、中州路通车、洛阳机场通航的城市建设瞬间；从洛阳老火车站的人流、洛阳大学的书香，到西工游园的市井烟火，他用一张张照片，串联起洛阳从过去到现在的发展脉络，让城市的变迁有了可触摸的细节。

　　而对洛阳文化遗产的记录，更显他的远见与深情。上世纪80年代初就航拍下的龙门全景、细致定格的龙门二十品与古阳洞，出版专著时的严谨梳理；白马寺的殿宇佛像、散落各地的文化遗址，在他的镜头下都成了鲜活的“历史课本”，让洛阳厚重的文化底蕴得以具象呈现。

　　作为受孙老师引荐入行、接过他摄影“接力棒”的后辈，我始终记得他的执着与谦和——做事认真到每一张底片都仔细标注，为人谦和到对后辈倾囊相授。如今为他策展，既是对他45载光影生涯的致敬，更是对这份“影像传承”的接续。

　　影像是能“说话”的历史，孙老师的作品早已超越了照片本身，成为洛阳历史文化中不可或缺的宝贵财富。愿我们能循着这些影像，读懂过去、珍惜当下；更愿以他为榜样，将这份对摄影的热爱、对文化的坚守，如星火般传递下去，让洛阳的光影故事，永远生生不息。

　　策展人：高均海

　　河南省摄影家协会副主席

　　洛阳日报原编委、视觉总监

　　相关稿件

　　镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像展11月3日洛阳开展
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605