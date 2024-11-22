洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于拆除非法卫星锅给洛阳市居民的一封信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.11.03 09:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

尊敬的居民朋友们：

　　大家好！为维护良好的广播电视传播秩序，保障大家的生命财产安全与信息安全，现向大家告知关于拆除非法卫星锅的相关事宜。

　　一、非法卫星锅的危害

　　1.安全隐患：卫星锅通常安装在屋顶、阳台等高处，长期风吹日晒雨淋，易老化损坏，一旦发生掉落，可能砸伤行人；同时，在雷雨天气，卫星锅作为金属物体，极易遭受雷击，引发火灾或导致人员触电伤亡。

　　2.信号干扰：非法卫星锅可能会对周边的通信、航空等信号造成干扰，影响正常的社会秩序。

　　3.内容风险：通过非法卫星锅接收的境外节目，可能包含暴力、色情、反动等不良内容，对个人尤其是青少年的身心健康和价值观塑造产生负面影响，还可能泄露个人隐私信息，危害国家安全。

　　4.法律违规：依据《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等相关法律法规，未经许可私自安装、使用卫星电视广播地面接收设施属于违法行为。

　　二、拆除要求

　　请各位居民自行检查家中是否存在非法卫星锅，若有，请务必在11月7日前自行拆除。如您在拆除过程中遇到困难，可拨打电话：12345(市支队登记汇总并联合属地政府或社区街道办统一拆除)，我们将安排专人协助您进行拆除。

　　自12月1日起，即集中清理阶段，相关部门将开展联合执法行动，对仍未拆除的非法卫星锅进行强制拆除，并依法依规对相关责任人进行处罚。

　　三、合法收视选择

　　为了满足大家正常的电视收视需求，大家可以选择安装有线电视、网络电视等合法的收视方式。

　　居民朋友们，维护良好的广播电视传播秩序，是我们共同的责任。让我们积极行动起来，主动拆除非法卫星锅，选择合法的收视方式，共同营造安全、健康、文明的生活环境。

　　感谢您的理解、支持与配合！

　　洛阳市文化广电和旅游局

　　2025年11月1日
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605