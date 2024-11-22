关于拆除非法卫星锅给洛阳市居民的一封信

为维护良好的广播电视传播秩序，保障大家的生命财产安全与信息安全，现向大家告知关于拆除非法卫星锅的相关事宜。

尊敬的居民朋友们：

大家好！为维护良好的广播电视传播秩序，保障大家的生命财产安全与信息安全，现向大家告知关于拆除非法卫星锅的相关事宜。

一、非法卫星锅的危害

1.安全隐患：卫星锅通常安装在屋顶、阳台等高处，长期风吹日晒雨淋，易老化损坏，一旦发生掉落，可能砸伤行人；同时，在雷雨天气，卫星锅作为金属物体，极易遭受雷击，引发火灾或导致人员触电伤亡。

2.信号干扰：非法卫星锅可能会对周边的通信、航空等信号造成干扰，影响正常的社会秩序。

3.内容风险：通过非法卫星锅接收的境外节目，可能包含暴力、色情、反动等不良内容，对个人尤其是青少年的身心健康和价值观塑造产生负面影响，还可能泄露个人隐私信息，危害国家安全。

4.法律违规：依据《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等相关法律法规，未经许可私自安装、使用卫星电视广播地面接收设施属于违法行为。

二、拆除要求

请各位居民自行检查家中是否存在非法卫星锅，若有，请务必在11月7日前自行拆除。如您在拆除过程中遇到困难，可拨打电话：12345(市支队登记汇总并联合属地政府或社区街道办统一拆除)，我们将安排专人协助您进行拆除。

自12月1日起，即集中清理阶段，相关部门将开展联合执法行动，对仍未拆除的非法卫星锅进行强制拆除，并依法依规对相关责任人进行处罚。

三、合法收视选择

为了满足大家正常的电视收视需求，大家可以选择安装有线电视、网络电视等合法的收视方式。

居民朋友们，维护良好的广播电视传播秩序，是我们共同的责任。让我们积极行动起来，主动拆除非法卫星锅，选择合法的收视方式，共同营造安全、健康、文明的生活环境。

感谢您的理解、支持与配合！

洛阳市文化广电和旅游局

2025年11月1日