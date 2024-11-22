洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南洛阳：设备更新贷款 “贷”来创新 带动发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.11.03 09:07
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　中硅高科技有限公司作为我国电子信息行业优秀创新企业、河南省创新龙头企业、国家硅基材料标准体系制定单位，是洛阳市金融机构重点支持企业。为解决该企业因“退城入园”搬迁面临的资金困境，建设银行洛阳市分行自2024年4月以来，先后为其投放设备更新贷款7762.17万元，利率最低2.95%。这笔“及时雨”不但解决了企业燃眉之急，更直接驱动了企业创新发展。依托自主研发，该企业成功生产出强度高、耐热耐腐蚀的氮化硅陶瓷轴承等拳头产品，打入比亚迪等知名企业供应链，有效实现国产替代，破解了集成电路材料“卡脖子”难题。自今年科技创新和技术改造再贷款政策扩围以来，洛阳市分行持续完善企业项目筛选、对接、反馈机制，推动金融机构主动创新适配产品，简化贷款审查要件要求，提高项目签约率和投放率。据统计，全市金融机构对接中石化、洛阳轴承等企业项目324个，为34个企业项目授信101.1亿元，投放设备更新贷款26.8亿元，授信、投放金额均居全省第一。

　　强化窗口指导，提升政策落实质效。洛阳市分行积极响应科技创新和技术改造再贷款优化扩围政策，坚持“窗口指导”与“一线调研”双轮驱动，多次召开政策解读会、调度会、协调会，出台、转发系列政策，确保企业“吃透政策、用足政策”。成立“促经济 稳增长重点工作任务”暨金融“五篇大文章”工作专班，将科技创新和设备更新贷款工作纳入年度科技金融工作计划。联合市工信局等建立“备选企业项目库”，指导金融机构填报优质企业和项目推荐表，从源头提升贷款投放质效和再贷款申报通过率。前往企业、项目开展一线调研18次，对重大项目“一对一”辅导。深入洛阳LYC轴承公司车间调研，推动工商银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行投放设备更新贷款1.4亿元，有力支持技术升级与发展。

　　聚焦项目攻坚，建立“一月一银行一项目”机制。建立“一月一银行一项目”机制，按月确定攻坚项目及重点银行，明确任务目标、责任分工和时间节点。针对中石化洛阳分公司百万吨乙烯项目，确定中国银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行为主办银行，两周内审批授信24亿元，一月内投放项目贷款1.33亿元。针对有色矿业开采建设项目，推动工商银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行为主办银行，筹备组建银团贷款，为项目授信8.2亿元。此外，对进度滞后的银行实施“点对点”督导，并将政策落实与考核评价挂钩，将贷款投放金额作为科技信贷政策实施效果评估的加分项指标，推动市政府将贷款落地情况纳入对金融机构的年度考核，强力驱动创新项目落地生根。

　　优化协同机制，凝聚政银企三方合力。设备更新贷款涉及面广、专业性强，洛阳市分行主动搭建政银企对接平台，形成“政府统筹、部门联动、银行响应”的格局。推动再贷款政策纳入洛阳市政府“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”专班，推动出台《洛阳市促进科技金融发展若干措施》，将用足用好科技创新和技术改造再贷款资金纳入措施中。联合工信、发改、市政府办(金融)等建立“联席会商”机制，提前掌握项目规划、环保审批等关键信息，协调解决贷款审批慢、要件不全、担保不足等问题23项，确保政策红利直达市场主体。

　　在设备更新贷款的精准支持下，洛阳市科技创新成效斐然。截至2025年9月末，全市科技贷款余额达972.89亿元，占各项贷款比重提升至13.1%；科技型企业贷款余额626.25亿元，支持企业近2100家；科技型中小企业贷款增速33.3%，获贷率高达63.1%，各项指标稳居全省前三，带动洛阳经济朝着高质量发展加速迈进。（通讯员 李卓敏）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605