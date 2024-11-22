河南洛阳：设备更新贷款 “贷”来创新 带动发展

中硅高科技有限公司作为我国电子信息行业优秀创新企业、河南省创新龙头企业、国家硅基材料标准体系制定单位，是洛阳市金融机构重点支持企业。为解决该企业因“退城入园”搬迁面临的资金困境，建设银行洛阳市分行自2024年4月以来，先后为其投放设备更新贷款7762.17万元，利率最低2.95%。

中硅高科技有限公司作为我国电子信息行业优秀创新企业、河南省创新龙头企业、国家硅基材料标准体系制定单位，是洛阳市金融机构重点支持企业。为解决该企业因“退城入园”搬迁面临的资金困境，建设银行洛阳市分行自2024年4月以来，先后为其投放设备更新贷款7762.17万元，利率最低2.95%。这笔“及时雨”不但解决了企业燃眉之急，更直接驱动了企业创新发展。依托自主研发，该企业成功生产出强度高、耐热耐腐蚀的氮化硅陶瓷轴承等拳头产品，打入比亚迪等知名企业供应链，有效实现国产替代，破解了集成电路材料“卡脖子”难题。自今年科技创新和技术改造再贷款政策扩围以来，洛阳市分行持续完善企业项目筛选、对接、反馈机制，推动金融机构主动创新适配产品，简化贷款审查要件要求，提高项目签约率和投放率。据统计，全市金融机构对接中石化、洛阳轴承等企业项目324个，为34个企业项目授信101.1亿元，投放设备更新贷款26.8亿元，授信、投放金额均居全省第一。

强化窗口指导，提升政策落实质效。洛阳市分行积极响应科技创新和技术改造再贷款优化扩围政策，坚持“窗口指导”与“一线调研”双轮驱动，多次召开政策解读会、调度会、协调会，出台、转发系列政策，确保企业“吃透政策、用足政策”。成立“促经济 稳增长重点工作任务”暨金融“五篇大文章”工作专班，将科技创新和设备更新贷款工作纳入年度科技金融工作计划。联合市工信局等建立“备选企业项目库”，指导金融机构填报优质企业和项目推荐表，从源头提升贷款投放质效和再贷款申报通过率。前往企业、项目开展一线调研18次，对重大项目“一对一”辅导。深入洛阳LYC轴承公司车间调研，推动工商银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行投放设备更新贷款1.4亿元，有力支持技术升级与发展。

聚焦项目攻坚，建立“一月一银行一项目”机制。建立“一月一银行一项目”机制，按月确定攻坚项目及重点银行，明确任务目标、责任分工和时间节点。针对中石化洛阳分公司百万吨乙烯项目，确定中国银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行为主办银行，两周内审批授信24亿元，一月内投放项目贷款1.33亿元。针对有色矿业开采建设项目，推动工商银行洛阳市分行、建设银行洛阳市分行为主办银行，筹备组建银团贷款，为项目授信8.2亿元。此外，对进度滞后的银行实施“点对点”督导，并将政策落实与考核评价挂钩，将贷款投放金额作为科技信贷政策实施效果评估的加分项指标，推动市政府将贷款落地情况纳入对金融机构的年度考核，强力驱动创新项目落地生根。

优化协同机制，凝聚政银企三方合力。设备更新贷款涉及面广、专业性强，洛阳市分行主动搭建政银企对接平台，形成“政府统筹、部门联动、银行响应”的格局。推动再贷款政策纳入洛阳市政府“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”专班，推动出台《洛阳市促进科技金融发展若干措施》，将用足用好科技创新和技术改造再贷款资金纳入措施中。联合工信、发改、市政府办(金融)等建立“联席会商”机制，提前掌握项目规划、环保审批等关键信息，协调解决贷款审批慢、要件不全、担保不足等问题23项，确保政策红利直达市场主体。

在设备更新贷款的精准支持下，洛阳市科技创新成效斐然。截至2025年9月末，全市科技贷款余额达972.89亿元，占各项贷款比重提升至13.1%；科技型企业贷款余额626.25亿元，支持企业近2100家；科技型中小企业贷款增速33.3%，获贷率高达63.1%，各项指标稳居全省前三，带动洛阳经济朝着高质量发展加速迈进。（通讯员 李卓敏）