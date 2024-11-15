孙德侠影像展作品选登 光影中的洛阳城事

光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。

编者按：光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。孙德侠先生以45载摄影生涯，将洛阳的考古遗产、市井烟火与城市变迁凝于帧帧画面，每幅作品都是城市发展的鲜活注脚。此前，围绕展览的研讨会顺利举办，各界贤达齐聚，共探影像背后的历史温度与文化分量。

即日起，洛阳网特推出系列报道，既呈现研讨会现场专家学者的精彩观点，也带您走近这些跨越半世纪的“洛阳故事”。影像展已在洛阳市图书馆启幕，诚邀您亲临现场，在光影中触摸城市脉搏，传承这份厚重的文化记忆。

1973年3月，洛阳火车站前人群往来，建筑古朴，尽显当时风貌。

光影中的洛阳城事

当快门按下，洛阳的时光便有了形状。上世纪70年代至90年代，孙德侠先生的镜头，从火车站的人潮、中州中路的车水马龙，到瀍河的蜿蜒、金谷园路的延伸，再到王城公园的绿意、中州桥的繁华，每一幅画面都镌刻着时代的印记。老城十字街的八角楼、七里河的路口、国庆期间的火车站，无不展现着这座城市的发展与活力。

1981年5月，洛阳中州中路百货楼大楼一带的城市风貌。

这些影像不仅是地理景观的记录，更是文化记忆的载体。它们串联起一段跨越三十年的时光，让我们在光影中触摸洛阳的历史温度，感受这座城市的永恒魅力。(作者：高均海 河南省摄影家协会副主席)