洛阳地铁洛阳龙门站站长宋强：守护地下20米的城市脉动

我叫宋强，是洛阳地铁洛阳龙门站站长。每天清晨，当我在站台上，望着列车从隧道深处平稳驶来，总会想起2021年那个冬天——那是“十四五”开局之年，我们在临时板房里对着铺满桌面的施工图纸，构想着这座城市未来的地下交通脉络。那些日子，我的脑海里永远装着两套图纸：一套是建设中的“施工图”，另一套是建成后的“运营图”。

我们坚持运营提前介入设计，用未来使用者的视角审视每一个建设细节：通道宽度是否足够应对大客流量，设备接口是否便于维修，导向标志是否直观易懂……在数百次实战演练中，这些细节被一一完善。

建设者的经历让我懂得地铁站结构的承重，而运营者的身份让我预见设计对乘客体验的影响。当两张蓝图在心中完美重叠，我们构建的，才真正是“以人为本”的地下交通体系。

如今，龙门高铁站已成为集地铁、高铁、公交车、长途汽车于一体的综合交通枢纽。每逢节假日，这里总是客流如潮。

车站控制室里，对讲机声此起彼伏：“A口压力增大！”“站台接近临界值！”我的指令却异常平静：“开启全部预备通道，调整闸机为常开模式，加开空车从备用线调入。”这种从容，源于我们对“一站一方案”的反复推演，对站内每个出入口、每条通道的精准把握。

在确保运营安全的同时，我们也在思考如何让地铁站成为展示城市形象的窗口。牡丹花开时，我们自发设计制作了赏花地图和旅游攻略。有对老夫妻拿着我们自制的地图欣喜地说：“你们想得太周到了！”这样的认可，让我们倍感欣慰。

如今，越来越多的乘客把地铁客服中心当成了城市信息枢纽——“哪里能吃到地道的水席？”“去哪儿看牡丹最方便？”……地铁站正成为传递洛阳温度的城市客厅。

在2号线设计阶段，我们力推新型智能空调系统。这不仅是为了节约运营成本，更是对降低城市能耗的责任担当。站厅的灯光智能调节，电扶梯在平峰时段自动切换至节能模式，“人走灯灭”早已成为团队习惯。站在车站控制室的大屏幕前，看着那条平稳运行的绿色能耗曲线，仿佛听见这座城市正在以更高效、更可持续的节律脉动。

5年来，我参与并见证了地铁从蓝图变通途，也熟悉这些地下钢铁巨龙的“骨骼关节”，听得懂它们运行的“呼吸节奏”，明白如何呵护才能让它们更好地为这座城市服务。

在地下20米的岗位，我们守护的，是城市的出行便利，是无数市民的日常生活。当列车每一次驶入车站，我仿佛都能听见这座城市充满希望的心跳声。而我们地铁人，愿永远做这心跳最忠诚的守护者。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 高德权 闵雪 文/图）