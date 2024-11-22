2024年度赵超构新闻奖公布 洛阳晚报8件作品获奖

10月29日，在云南省昆明市举行的中国晚协第40届年会暨第八届理事会第三次会员代表大会上，2024年度赵超构新闻奖评审结果公布。

10月29日，在云南省昆明市举行的中国晚协第40届年会暨第八届理事会第三次会员代表大会上，2024年度赵超构新闻奖评审结果公布。 10月29日，在云南省昆明市举行的中国晚协第40届年会暨第八届理事会第三次会员代表大会上，2024年度赵超构新闻奖评审结果公布。洛阳晚报共有8件作品获奖，其中一等奖2件、二等奖2件、三等奖4件。 赵超构新闻奖是中国晚报界的最高奖项，每年评审一次，以已故杰出新闻工作者、中国晚报界泰斗、《新民晚报》原总编辑赵超构先生的名字命名，由中国晚报工作者协会组织评选。 本次评选共有150余家单位参评，报送各类作品1000余件。评审会经充分讨论、投票表决，共评出消息、评论、通讯、系列报道等基础类作品和新闻论文、优秀新闻专栏、优秀新闻版面，以及新媒体作品融合报道、应用创新、新闻专栏等奖项。 洛阳晚报获奖作品如下—— ●基础类 一等奖：《探寻“文明曙光”诠释“何以中国”》(作者魏春兴、孙利华，编辑邓德洪、许晓洁) 二等奖：“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴”系列报道(作者李勇、王博东，编辑蔡艳丽、朱艳艳、仝景菁) 三等奖：“豫剧马派一直都在”(作者孙晓华、张广英，编辑孙晓华) ●新闻专栏 三等奖：《身边健闻》(主创柴婧、张宝峰、谷伊珂、裴冉冉、程芳菲、崔宏远、曾宇凌，编辑李小勇、郭秩铭、王昕昕) ●新闻版面 三等奖：2024年10月21日A01版(编辑李小勇、李银刚、赵韵、寇博) ●融合报道 二等奖：《洛阳偃师“三蹦子”圈粉世界》(主创李燕锋、徐翔、李雨璐、栾世颖、刘雅雯、丁翔宇、申艳辉、王妍，编辑连祎) ●应用创新 三等奖：掌上洛阳“政府＋服务”集束中心(主创连祎、徐翔、陈曦、李雨璐、潘立阁、王妍，编辑丁翔宇) ●新媒体新闻专栏 一等奖：《丹丹的考古笔记》(主创李勇、李燕锋、潘立阁、李玉丹、曹龙飞、王妍、林治坤，编辑周延超、李喆、连祎) 在会上，洛阳日报社党委副书记、总编辑李勇获评中国晚报杰出贡献总编辑。（洛报融媒·洛阳网记者）