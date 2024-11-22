洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年度赵超构新闻奖公布 洛阳晚报8件作品获奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.03 08:38
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月29日，在云南省昆明市举行的中国晚协第40届年会暨第八届理事会第三次会员代表大会上，2024年度赵超构新闻奖评审结果公布。洛阳晚报共有8件作品获奖，其中一等奖2件、二等奖2件、三等奖4件。

　　赵超构新闻奖是中国晚报界的最高奖项，每年评审一次，以已故杰出新闻工作者、中国晚报界泰斗、《新民晚报》原总编辑赵超构先生的名字命名，由中国晚报工作者协会组织评选。

　　本次评选共有150余家单位参评，报送各类作品1000余件。评审会经充分讨论、投票表决，共评出消息、评论、通讯、系列报道等基础类作品和新闻论文、优秀新闻专栏、优秀新闻版面，以及新媒体作品融合报道、应用创新、新闻专栏等奖项。

　　洛阳晚报获奖作品如下——

　　●基础类

　　一等奖：《探寻“文明曙光”诠释“何以中国”》(作者魏春兴、孙利华，编辑邓德洪、许晓洁)

　　二等奖：“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴”系列报道(作者李勇、王博东，编辑蔡艳丽、朱艳艳、仝景菁)

　　三等奖：“豫剧马派一直都在”(作者孙晓华、张广英，编辑孙晓华)

　　●新闻专栏

　　三等奖：《身边健闻》(主创柴婧、张宝峰、谷伊珂、裴冉冉、程芳菲、崔宏远、曾宇凌，编辑李小勇、郭秩铭、王昕昕)

　　●新闻版面

　　三等奖：2024年10月21日A01版(编辑李小勇、李银刚、赵韵、寇博)

　　●融合报道

　　二等奖：《洛阳偃师“三蹦子”圈粉世界》(主创李燕锋、徐翔、李雨璐、栾世颖、刘雅雯、丁翔宇、申艳辉、王妍，编辑连祎)

　　●应用创新

　　三等奖：掌上洛阳“政府＋服务”集束中心(主创连祎、徐翔、陈曦、李雨璐、潘立阁、王妍，编辑丁翔宇)

　　●新媒体新闻专栏

　　一等奖：《丹丹的考古笔记》(主创李勇、李燕锋、潘立阁、李玉丹、曹龙飞、王妍、林治坤，编辑周延超、李喆、连祎)

　　在会上，洛阳日报社党委副书记、总编辑李勇获评中国晚报杰出贡献总编辑。（洛报融媒·洛阳网记者）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605