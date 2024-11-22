白马寺：见证丝路千年的文明对话

连日来，“东天山来的骆驼队”沿河西走廊一路向东行进，目的地是古都洛阳。驼铃声在戈壁滩上响起，让人不禁想起白马寺初建时，那些穿越沙漠、翻越雪山的高僧。

白马寺(资料图片)

“在今日白马寺山门内，摄摩腾和竺法兰的墓冢静立在东西两侧，他们是跨越时空的见证者，默默诉说着那次荡气回肠的相遇。”市地方史志办公室原主任、副编审来学斋说，“循着这些高僧当年的足迹，我们依然能听到丝路上不绝于耳的文化回响。”

白马寺的建立是中国佛教发展史上的重要事件，标志着佛教正式传入中国并得到了官方的认可和支持。“公元1世纪中期，东汉使臣蔡愔、秦景等人奉汉明帝之命，沿丝绸之路西行，在茫茫沙海中寻找佛法的踪迹。”来学斋说。

据《后汉书》《高僧传》记载，使团在大月氏遇见了两位后来名垂青史的僧人，即摄摩腾和竺法兰。摄摩腾来自中天竺，凭借深厚的佛学修养令汉使深感敬佩；竺法兰同样精通佛经，与摄摩腾志趣相投。他们不畏艰险，决定随使团东行，“白马驮经”的传说就此拉开序幕。

摄摩腾和竺法兰起初住在专门接待外宾的鸿胪寺。汉明帝深知传播佛法需要专门场所，便下令在雍门外另建寺。“时以白马负经而来，因以为名”，这座最初简称为“寺”的建筑，在之后的岁月里逐渐以“白马寺”之名流传开来。名称的变迁，恰是佛教传入中国后慢慢扎根中原的真实写照。

两位天竺高僧在白马寺的译经工作具有开创性意义。摄摩腾首译的《四十二章经》，虽文字简洁，却如清泉初涌，首次系统地将佛陀的教诲传入中原。竺法兰随后翻译的《十地断结经》等佛典，进一步丰富了汉地的佛学宝库。他们在清凉台上日夜笔耕不辍的身影，成为中国译经史上难忘的画面。令人感叹的是，这两位开创者最终长眠于寺内，东西相望的墓冢至今诉说着当年的艰辛历程。

北魏时期“西域沙门三千余人”聚集洛阳的盛况，印证了白马寺的特殊地位。寺内种植的石榴、葡萄品质优良，甚至成为宫廷贡品，“白马甜榴”美名因此远扬。《洛阳伽蓝记》中就有“白马甜榴，一实值牛”的记载。

第一部佛经在白马寺翻译完成后，吸引了越来越多的求法者。唐代玄奘法师以他震撼时代的西行壮举，将这条由白马寺先贤开辟的求法之路，推向了全新的境界。

“丝路精神从未中断，只是在不同的时代以不同的方式延续。”来学斋说，如今，丝路上再次响起的驼铃声，宛如一部“行走的史志”，正以最质朴的方式唤醒沉睡在典籍与黄土之下的丝路记忆。从“白马驮经”到驼铃再响，白马寺这座千年古刹见证了文明交流的生生不息。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）