洛阳市政协开展民生提案调研协商活动

近日，市政协提案委联合市公安局交警支队，围绕“优化交通信号灯配时”民生提案，组织部分省、市政协委员和老干部、群众代表，开展现场调研暨“提案面对面”协商活动。

大家先后到王城大道与开元大道交叉口、市公安局情指联勤中心等地调研，深入了解我市交通信号灯配时工作的具体举措与实际成效。在协商会上，市公安局交警支队相关负责人通报全市交通管理工作情况，并就提案办理情况作了专题汇报。与会委员和代表围绕进一步优化信号灯配时、规范交通设施设置与管理等，提出了意见建议。

市政协副主席王淑霞在参加活动时指出，要顺应城市发展需要，系统谋划交通治理，紧扣民生需求，持续提升服务效能，强化协同共治，凝聚多方力量，不断推动洛阳交通更畅通、城市更宜居。市政协要持续跟踪问效，做好提案办理“后半篇文章”，把民生实事办实办好。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）