河南省最美“五老”工作者杨盘根：戎装虽褪本色在 发挥余热育新苗

近日，在关林小学的教室里，一位老人正声情并茂地为孩子们讲述红色故事，台下学生个个听得入神。这位老人，是刚刚被评为“全省关心下一代工作先进个人”的退役老兵杨盘根。

今年70岁的杨盘根，现任市关工委“五老”圆梦艺术团团长。2012年，从军40年的他光荣退休。面对人生转折，他毅然选择发挥“五老”人员优势，将余热奉献给城市建设和下一代成长。

“在部队是党培养了我，人民养育了我，战友们帮助了我。”接受采访时，杨盘根语气坚定。从军营回到地方，脱下军装、融入社会，他决心用自身特长回报社会、服务地方发展。

退休后，杨盘根先后加入市老干部督导团、市关心下一代工作委员会，成为穿梭于大街小巷的城市“督导员”，也成为孩子们敬爱的“杨老师”“杨爷爷”。他说：“我就像一个兵，重新找到了阵地。”

在老干部督导团，不论刮风下雨、酷暑严寒，他总是坚守一线，查看基础设施，排查安全隐患，细致记录、认真督导，持续为洛阳城市发展建言献策，用脚步丈量城市变迁。

“做好关心下一代工作，关系中华民族伟大复兴。”杨盘根说，2014年5月，他加入市关工委爱国主义教育团，自2021年起担任洛龙区关心下一代爱国主义教育团团长，将军营故事带进课堂，把军人的忠诚与家国情怀，转化为鲜活而真挚的爱国主义教育内容，让红色精神根植未成年人心田。

作为天元社区长城花苑小区居民，杨盘根还积极参与社区文化活动，并担任社区“五老”圆梦艺术团团长，带领居民开展文艺演出与志愿服务，配合全市重点工作，宣传党的创新理论和政策方针，并将反诈防骗、安全生产等知识送到群众身边。

多才多艺、能创作善表演的杨盘根，是社区居民心中的文艺带头人。在他的努力下，艺术团从最初的20多人发展至400余人。多年来，他创作了近100部作品，与团员们一起通过快板、三句半、朗诵、小品、相声等，把党的好声音传递到老百姓心中。

10余年来，杨盘根先后5次被评为市老干部城市督导先进个人，3次被洛阳市退役军人事务局评为优秀共产党员，2022年被评为“最美洛阳人”，2023年获评河南省最美“五老”工作者。

阵地变了，初心未改；戎装已褪，本色依然。这位退役不褪色的老兵，用实实在在的行动诠释着“退而不休”的深刻含义，在平凡生活中持续贡献着不平凡的力量。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈志强 文/图)