洛阳市文化遗产保护传承工作专班会议召开
洛阳市文化遗产保护传承工作专班会议召开
来源: 洛阳网 2025.11.03 08:22
　　近日，洛阳市文化遗产保护传承工作专班会议召开。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。

　　会议深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和党的二十届四中全会精神，落实党中央部署和省委、市委工作要求，总结前期工作，部署下一步任务。

　　徐超文强调，要提高政治站位，强化使命担当，全面提升文化遗产保护传承工作的系统性和整体性。要坚持保护第一、传承优先，持续完善法治保障和规划引领，不断健全文化遗产全域全要素保护体系。要深化考古研究和价值挖掘，搭建高水平科研平台，阐释好中华文明的深厚底蕴与时代价值。要促进文化遗产活化利用，提升博物馆发展质量，推动非遗活态传承，深化文旅文创融合，让文化遗产更好地融入现代生活、服务社会发展。要加强数字化赋能和全媒体传播，深化对外文化交流，不断提升文化遗产的国际影响力。要守牢文物安全底线，压实各方责任，强化执法监管和应急能力建设，确保文化遗产保护传承工作行稳致远。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
