洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025年“青年科学家百城行”活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.03 08:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月29日至30日，2025年“青年科学家百城行”活动走进洛阳。来自全国各行业领域的260余名青年科技人才齐聚洛阳，围绕“‘青’汇河洛·智启未来”主题，展开交流对话和合作对接。

　　中国工程院院士段宝岩、杨善林，全国青联副秘书长、团中央统战部一级巡视员若曼·塔吾汗，团省委书记王砧林，团省委副书记秦倩、梁静，省科协副主席邓洪军，副市长王国辉出席活动。

　　“青年科学家百城行”活动由中国青年科技工作者协会发起，充分发挥高层次青年科技人才聚集优势，组织青年科技工作者深入产业园区、科研院所、企业一线把脉问诊、“揭榜领题”，已累计推动200多项科技成果从实验室走向生产线，有效服务地方科技创新和产业升级。

　　此次洛阳活动由团省委、省科协、省青联、洛阳市委市政府联合举办，先后开展了“科技之光”青年科技工作者报告会、香港与内地青年科技工作者交流沙龙、青年科学家助力企业发展“把脉问诊”交流、“科技之光青年讲堂”及实地调研考察等特色活动。

　　活动现场发布了19个“揭榜领题”科技项目，6个总投资2700万元的科技合作项目达成签约意向，覆盖高性能环保阻燃材料、隧道感知技术、风电设备等多个领域。

　　在洛期间，青年科技工作者们深入龙门实验室、洛轴集团、宁德时代洛阳基地、伊滨智慧岛、洛阳国家大学科技园、国宏智能装备科技产业社区等地现场观摩交流。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605