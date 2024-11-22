10月29日至30日，2025年“青年科学家百城行”活动走进洛阳。来自全国各行业领域的260余名青年科技人才齐聚洛阳，围绕“‘青’汇河洛·智启未来”主题，展开交流对话和合作对接。

中国工程院院士段宝岩、杨善林，全国青联副秘书长、团中央统战部一级巡视员若曼·塔吾汗，团省委书记王砧林，团省委副书记秦倩、梁静，省科协副主席邓洪军，副市长王国辉出席活动。

“青年科学家百城行”活动由中国青年科技工作者协会发起，充分发挥高层次青年科技人才聚集优势，组织青年科技工作者深入产业园区、科研院所、企业一线把脉问诊、“揭榜领题”，已累计推动200多项科技成果从实验室走向生产线，有效服务地方科技创新和产业升级。

此次洛阳活动由团省委、省科协、省青联、洛阳市委市政府联合举办，先后开展了“科技之光”青年科技工作者报告会、香港与内地青年科技工作者交流沙龙、青年科学家助力企业发展“把脉问诊”交流、“科技之光青年讲堂”及实地调研考察等特色活动。

活动现场发布了19个“揭榜领题”科技项目，6个总投资2700万元的科技合作项目达成签约意向，覆盖高性能环保阻燃材料、隧道感知技术、风电设备等多个领域。

在洛期间，青年科技工作者们深入龙门实验室、洛轴集团、宁德时代洛阳基地、伊滨智慧岛、洛阳国家大学科技园、国宏智能装备科技产业社区等地现场观摩交流。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）