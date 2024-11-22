孙德侠影像展作品选登 光影中的龙门记忆

光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。

编者按：光影为笺，记录城事；镜头为笔，留存记忆。孙德侠先生以45载摄影生涯，将洛阳的考古遗产、市井烟火与城市变迁凝于帧帧画面，每幅作品都是城市发展的鲜活注脚。此前，围绕展览的研讨会顺利举办，各界贤达齐聚，共探影像背后的历史温度与文化分量。

即日起，洛阳网特推出系列报道，既呈现研讨会现场专家学者的精彩观点，也带您走近这些跨越半世纪的“洛阳故事”。影像展已在洛阳市图书馆启幕，诚邀您亲临现场，在光影中触摸城市脉搏，传承这份厚重的文化记忆。

1972年2月，河南洛阳龙门桥留存着旧时繁忙印记，公交车与行人交织成画，见证着当年的交通风貌。

光影中的龙门记忆

岁月在龙门石窟的石壁上刻下沧桑，也在光影里留下温度。上世纪70年代初至2000年间，孙德侠先生的镜头，从龙门桥的车流人潮、禹王池的潺潺流水，到万佛洞的庄严造像、看经寺的罗汉群像，再到航拍伊河的壮阔全景，记录了龙门石窟的每一次呼吸与变迁。

2000年12月18日，河南洛阳举办《龙门颂》庆典活动，庆祝龙门石窟申遗成功。

2000年《龙门颂》庆典的盛大场景，定格了龙门石窟申遗成功的辉煌时刻。从日常交通到文化盛典，从局部特写至全景俯瞰，这些影像不仅是地理景观的记录，更是文化记忆的载体，让我们在光影中触摸龙门的历史温度，感受这座千年石窟的永恒魅力。(作者：高均海 河南省摄影家协会副主席)