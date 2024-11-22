神奇的梦（河洛怪奇）

元稹的梁州梦，被白行简写进了《三梦记》。

元稹的梁州梦，被白行简写进了《三梦记》。我们来看看《三梦记》中的另外两梦——

武则天当政时，刘幽求任朝邑丞。一次他出使归来，离家还有十几里路时，见路旁有一座佛寺。寺内传来欢歌笑语声，他不禁觉得奇怪。恰好围墙有残缺处，能将院内看得一清二楚，他便俯身窥探。院中混杂坐着十多个男女，正围在一起聚餐，桌上摆满菜肴。

忽然，他发现自己的妻子也在其中谈笑。他先是震惊，继而迟疑，不对，妻子不应该在这里。于是细看，那女子言谈举止与妻子毫无二致……他想上前确认，寺门紧闭推不开。他捡起瓦片扔进去，正好砸到餐桌上，众人哗然四散，转眼消失不见。

刘幽求翻墙入内，和随从仔细搜查，殿中廊下皆空无一人，寺门依旧紧锁。

他满心疑惑地赶回家，见妻子正在睡觉。听闻丈夫归来，妻子起身寒暄后笑道：“刚才梦见跟一群陌生人同游一寺，正在殿庭里聚餐时，有人从外面扔来瓦砾，砸得杯盘狼藉，把我惊醒了。”白行简说，这大概就是所谓的“彼梦有所往而此遇之者”。

唐贞元年间，窦质和韦荀一同自亳入秦，夜宿潼关旅舍。窦质梦见自己来到华岳祠前，遇见一个女巫：个儿高高的，脸黑黑的，穿着青裙白衫，迎面行礼请他为神明祝祷。窦质推辞不过便应允了，问其姓名，答称赵二姊。

醒来后，他将梦境详细告知韦荀。次日二人来到华岳祠，果见女巫迎客，其容貌仪态、衣着打扮都跟梦中一模一样。窦质对韦荀感叹：“梦境应验了！”命随从取出钱囊，拿出两枚环钱给女巫。女巫拍手大笑，对同伴们说：“和我的梦一模一样！”

韦荀惊问其故，女巫答道：“昨夜我梦见两个人从东边来，其中一位短须的官人，赠我祝祷之资，正是两枚环钱。今早我便说与诸位听，现在果然应验了。”窦质询问女巫姓氏，众人齐答：“赵二姊。”自始至终，二人的梦境严丝合缝。白行简说，这正是所谓的“两相通梦者”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）