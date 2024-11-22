洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

神奇的梦（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.11.03 07:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　元稹的梁州梦，被白行简写进了《三梦记》。我们来看看《三梦记》中的另外两梦——

　　武则天当政时，刘幽求任朝邑丞。一次他出使归来，离家还有十几里路时，见路旁有一座佛寺。寺内传来欢歌笑语声，他不禁觉得奇怪。恰好围墙有残缺处，能将院内看得一清二楚，他便俯身窥探。院中混杂坐着十多个男女，正围在一起聚餐，桌上摆满菜肴。

　　忽然，他发现自己的妻子也在其中谈笑。他先是震惊，继而迟疑，不对，妻子不应该在这里。于是细看，那女子言谈举止与妻子毫无二致……他想上前确认，寺门紧闭推不开。他捡起瓦片扔进去，正好砸到餐桌上，众人哗然四散，转眼消失不见。

　　刘幽求翻墙入内，和随从仔细搜查，殿中廊下皆空无一人，寺门依旧紧锁。

　　他满心疑惑地赶回家，见妻子正在睡觉。听闻丈夫归来，妻子起身寒暄后笑道：“刚才梦见跟一群陌生人同游一寺，正在殿庭里聚餐时，有人从外面扔来瓦砾，砸得杯盘狼藉，把我惊醒了。”白行简说，这大概就是所谓的“彼梦有所往而此遇之者”。

　　唐贞元年间，窦质和韦荀一同自亳入秦，夜宿潼关旅舍。窦质梦见自己来到华岳祠前，遇见一个女巫：个儿高高的，脸黑黑的，穿着青裙白衫，迎面行礼请他为神明祝祷。窦质推辞不过便应允了，问其姓名，答称赵二姊。

　　醒来后，他将梦境详细告知韦荀。次日二人来到华岳祠，果见女巫迎客，其容貌仪态、衣着打扮都跟梦中一模一样。窦质对韦荀感叹：“梦境应验了！”命随从取出钱囊，拿出两枚环钱给女巫。女巫拍手大笑，对同伴们说：“和我的梦一模一样！”

　　韦荀惊问其故，女巫答道：“昨夜我梦见两个人从东边来，其中一位短须的官人，赠我祝祷之资，正是两枚环钱。今早我便说与诸位听，现在果然应验了。”窦质询问女巫姓氏，众人齐答：“赵二姊。”自始至终，二人的梦境严丝合缝。白行简说，这正是所谓的“两相通梦者”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605