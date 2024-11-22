洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

元稹过东都 泪别白乐天（“诗魔”白居易）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.11.03 07:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　与元稹(字微之)阴阳两隔数月后，白居易作《祭微之文》，想起最后一次在洛会面，元稹赠诗说：“恋君不去君须会，知得后回相见无。”只怕以后咱俩就再也见不着了，竟一语成谶。

　　白居易与元稹，“始以诗交，终以诗诀”，“死生契阔者三十载，歌诗唱和者九百章”。诗，是他们人生的羁绊，是他们友谊的和弦。

　　寄诗递相思

　　白居易曾为二人歌诗唱和写总结：“与足下小通(显达)则以诗相戒，小穷(不得志)则以诗相勉，索居则以诗相慰，同处则以诗相娱。”

　　元、白相知三十载，相聚不过六七年。天各一方时，挚友的思念能带来莫大的安慰。白居易作《忆元九》：“近来文卷里，半是忆君诗。”二人频频书信往来，寄诗递相思。

　　公元806年，元稹贬官洛阳，二人初次久别。两京相距不远，却似隔着千山万水，白居易无限落寞：“同心一人去，坐觉长安空。”

　　公元810年，贬官江陵(今湖北荆州)途中，元稹夜宿山馆，见满地桐花落，想念白居易：“是夕远思君，思君瘦如削。”

　　公元813年，抱病江陵的元稹收到白居易寄来的药，心中感伤：“唯有思君治不得，膏销雪尽意还生。”

　　公元815年秋，贬官通州(今四川达州)的元稹，向贬官江州(今江西九江)的白居易倾诉，“朝朝宁不食，日日愿见君”，感慨“如何远相失，各作万里云”。

　　都是大才子，张籍写家书改来改去，“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封”，白居易给元稹写信亦如此。他曾一封信写通宵：“心绪万端书两纸，欲封重读意迟迟。五声宫漏初鸣夜，一点窗灯欲灭时。”

　　这沉甸甸的心意，元稹懂。他曾收到白居易的信，还没拆封先流泪，把妻子女儿都吓坏了：“远信入门先有泪，妻惊女哭问何如。寻常不省曾如此，应是江州司马书。”

　　几度别离苦

　　元稹多希望好朋友能长相随：“愿为云与雨，会合天之垂。”然而宦海浮沉，身不由己，白居易心中失落：“与君相遇知何处，两叶浮萍大海中。”

　　转徙江湖间，他们甚至会在驿站的柱子上、寺院的墙壁上寻找对方的诗。赴通州途中，元稹“忽向破檐残漏处，见君诗在柱心题”；去江州路上，白居易“每到驿亭先下马，循墙绕柱觅君诗”。诗拉近了两个人的距离。

　　重逢屈指可数，离别令人心碎。元稹贬官通州，白居易为他送行，送到沣水西岸蒲池村，因不忍分别，就到旅店住了一宿，次日才在沣水桥边分手。回程酒醒，白居易方觉心碎：“蒲池村里匆匆别，沣水桥边兀兀回。行到城门残酒醒，万重离恨一时来。”

　　公元818年冬，二人双双收到调令，来年春，各自奔赴新任。三月的一天，“夷陵(今湖北宜昌)峡口明月夜”，双方不期而遇！第二天，元稹掉转船头送白居易。第三天，两艘船在江中来来回回，难分难舍。就在这天，他们发现并游览了西陵峡口下牢津的一个石洞，当时白居易的弟弟白行简随行，三人各赋一诗题壁，因名此洞为“三游洞”。

　　四年后，元稹到越州(今浙江绍兴)赴任，十月中旬途经杭州。白居易正任杭州刺史，一连三天，哥儿俩同床夜话，“并床三宿话平生”。

　　诀别在东都

　　分别的漫长岁月，相逢唯在梦中。

　　一天清晨，白居易梦见元稹，“晓来梦见君，应是君相忆。梦中握君手，问君意何如。君言苦相忆，无人可寄书。觉来未及说，叩门声冬冬”。他被叩门声惊醒，打开门，恰收到元稹的信。信末的诗他反复读，“一章三遍读，一句十回吟。珍重八十字，字字化为金”。

　　元稹在通州期间，二人曾一度失联。白居易作《梦微之》：“晨起临风一惆怅，通川湓水断相闻。不知忆我因何事，昨夜三回梦见君。”终于收到书信，元稹回诗曰：“山水万重书断绝，念君怜我梦相闻。我今因病魂颠倒，唯梦闲人不梦君。”

　　公元829年春，白居易出长安，来洛阳，从此“我住东京作地仙”。当年十月，元稹入京赴任，路过洛阳——这次不是梦，是真的重逢。

　　短暂相聚后，元稹继续西行，白居易送至临都驿。“醉别愁泪”，元稹作《过东都别乐天二首》相赠：“君应怪我留连久，我欲与君辞别难。白头徒侣渐稀少，明日恐君无此欢。”“自识君来三度别，这回白尽老髭须。恋君不去君须会，知得后回相见无。”白居易泪眼迷离，“沣头峡口钱唐岸”，难忘每一次别离。他万万想不到，这次竟是诀别。

　　公元831年秋，元稹突然病逝。白居易为挚友作祭文、挽歌、墓志铭，将元家所赠财物用来修香山寺，发愿来世与元稹在这片土地上再续前缘，同游这座寺院。 69岁那年，满头白发的他，又一次梦微之，“夜来携手梦同游，晨起盈巾泪莫收”。曾许愿，“岁晚青山路，白首期同归”；终遗恨，“君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605