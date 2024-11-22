元稹过东都 泪别白乐天（“诗魔”白居易）

与元稹(字微之)阴阳两隔数月后，白居易作《祭微之文》，想起最后一次在洛会面，元稹赠诗说：“恋君不去君须会，知得后回相见无。”只怕以后咱俩就再也见不着了，竟一语成谶。

与元稹(字微之)阴阳两隔数月后，白居易作《祭微之文》，想起最后一次在洛会面，元稹赠诗说：“恋君不去君须会，知得后回相见无。”只怕以后咱俩就再也见不着了，竟一语成谶。

白居易与元稹，“始以诗交，终以诗诀”，“死生契阔者三十载，歌诗唱和者九百章”。诗，是他们人生的羁绊，是他们友谊的和弦。

寄诗递相思

白居易曾为二人歌诗唱和写总结：“与足下小通(显达)则以诗相戒，小穷(不得志)则以诗相勉，索居则以诗相慰，同处则以诗相娱。”

元、白相知三十载，相聚不过六七年。天各一方时，挚友的思念能带来莫大的安慰。白居易作《忆元九》：“近来文卷里，半是忆君诗。”二人频频书信往来，寄诗递相思。

公元806年，元稹贬官洛阳，二人初次久别。两京相距不远，却似隔着千山万水，白居易无限落寞：“同心一人去，坐觉长安空。”

公元810年，贬官江陵(今湖北荆州)途中，元稹夜宿山馆，见满地桐花落，想念白居易：“是夕远思君，思君瘦如削。”

公元813年，抱病江陵的元稹收到白居易寄来的药，心中感伤：“唯有思君治不得，膏销雪尽意还生。”

公元815年秋，贬官通州(今四川达州)的元稹，向贬官江州(今江西九江)的白居易倾诉，“朝朝宁不食，日日愿见君”，感慨“如何远相失，各作万里云”。

都是大才子，张籍写家书改来改去，“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封”，白居易给元稹写信亦如此。他曾一封信写通宵：“心绪万端书两纸，欲封重读意迟迟。五声宫漏初鸣夜，一点窗灯欲灭时。”

这沉甸甸的心意，元稹懂。他曾收到白居易的信，还没拆封先流泪，把妻子女儿都吓坏了：“远信入门先有泪，妻惊女哭问何如。寻常不省曾如此，应是江州司马书。”

几度别离苦

元稹多希望好朋友能长相随：“愿为云与雨，会合天之垂。”然而宦海浮沉，身不由己，白居易心中失落：“与君相遇知何处，两叶浮萍大海中。”

转徙江湖间，他们甚至会在驿站的柱子上、寺院的墙壁上寻找对方的诗。赴通州途中，元稹“忽向破檐残漏处，见君诗在柱心题”；去江州路上，白居易“每到驿亭先下马，循墙绕柱觅君诗”。诗拉近了两个人的距离。

重逢屈指可数，离别令人心碎。元稹贬官通州，白居易为他送行，送到沣水西岸蒲池村，因不忍分别，就到旅店住了一宿，次日才在沣水桥边分手。回程酒醒，白居易方觉心碎：“蒲池村里匆匆别，沣水桥边兀兀回。行到城门残酒醒，万重离恨一时来。”

公元818年冬，二人双双收到调令，来年春，各自奔赴新任。三月的一天，“夷陵(今湖北宜昌)峡口明月夜”，双方不期而遇！第二天，元稹掉转船头送白居易。第三天，两艘船在江中来来回回，难分难舍。就在这天，他们发现并游览了西陵峡口下牢津的一个石洞，当时白居易的弟弟白行简随行，三人各赋一诗题壁，因名此洞为“三游洞”。

四年后，元稹到越州(今浙江绍兴)赴任，十月中旬途经杭州。白居易正任杭州刺史，一连三天，哥儿俩同床夜话，“并床三宿话平生”。

诀别在东都

分别的漫长岁月，相逢唯在梦中。

一天清晨，白居易梦见元稹，“晓来梦见君，应是君相忆。梦中握君手，问君意何如。君言苦相忆，无人可寄书。觉来未及说，叩门声冬冬”。他被叩门声惊醒，打开门，恰收到元稹的信。信末的诗他反复读，“一章三遍读，一句十回吟。珍重八十字，字字化为金”。

元稹在通州期间，二人曾一度失联。白居易作《梦微之》：“晨起临风一惆怅，通川湓水断相闻。不知忆我因何事，昨夜三回梦见君。”终于收到书信，元稹回诗曰：“山水万重书断绝，念君怜我梦相闻。我今因病魂颠倒，唯梦闲人不梦君。”

公元829年春，白居易出长安，来洛阳，从此“我住东京作地仙”。当年十月，元稹入京赴任，路过洛阳——这次不是梦，是真的重逢。

短暂相聚后，元稹继续西行，白居易送至临都驿。“醉别愁泪”，元稹作《过东都别乐天二首》相赠：“君应怪我留连久，我欲与君辞别难。白头徒侣渐稀少，明日恐君无此欢。”“自识君来三度别，这回白尽老髭须。恋君不去君须会，知得后回相见无。”白居易泪眼迷离，“沣头峡口钱唐岸”，难忘每一次别离。他万万想不到，这次竟是诀别。

公元831年秋，元稹突然病逝。白居易为挚友作祭文、挽歌、墓志铭，将元家所赠财物用来修香山寺，发愿来世与元稹在这片土地上再续前缘，同游这座寺院。 69岁那年，满头白发的他，又一次梦微之，“夜来携手梦同游，晨起盈巾泪莫收”。曾许愿，“岁晚青山路，白首期同归”；终遗恨，“君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）