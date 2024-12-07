洛阳热力直管小区开阀工作将于11月8日启动

今冬采暖期收费已近尾声，本采暖期供暖工作即将开始。根据工作安排，我们将按计划对正常缴费日期内已缴费用户组织开阀。为了确保已缴费用户正常供暖和用户开阀工作有序顺利进行，洛阳热力将从11月8日开始对直管小区用户按以下公布的时间分批开阀，为配合小区供暖管家工作，需开阀的用户按照小区开阀日期一定要家中留人，确保开阀工作安全进行。
今冬采暖期收费已近尾声，本采暖期供暖工作即将开始。根据工作安排，我们将按计划对正常缴费日期内已缴费用户组织开阀。为了确保已缴费用户正常供暖和用户开阀工作有序顺利进行，洛阳热力将从11月8日开始对直管小区用户按以下公布的时间分批开阀，为配合小区供暖管家工作，需开阀的用户按照小区开阀日期一定要家中留人，确保开阀工作安全进行。
今日，“洛阳热力集团有限公司”微信公众号发布消息称，今冬采暖期收费已近尾声，本采暖期供暖工作即将开始。根据工作安排，我们将按计划对正常缴费日期内已缴费用户组织开阀。为了确保已缴费用户正常供暖和用户开阀工作有序顺利进行，洛阳热力将从11月8日开始对直管小区用户按以下公布的时间分批开阀，为配合小区供暖管家工作，需开阀的用户按照小区开阀日期一定要家中留人，确保开阀工作安全进行。
本次开阀只针对去年没用暖且今年已缴费需用暖的用户。去年用暖的用户今年继续用暖的，阀门已经处于开启状态，无需等待开阀。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605