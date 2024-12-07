全省居首！洛阳市“三品一标”农产品达457个

1日至2日，2025年河南省绿色食品宣传月暨产销对接洛阳分会场活动举行，进一步推进农业品牌建设，扩大绿色食品消费，助力企业增效和农民增收。

河洛金秋，最是丰收动人心。

活动中，全市百余家新型农业经营主体组织300余种绿色优质农产品进行集中展销推介。展销产品以绿色食品、有机食品、名特优新及地理标志农产品为重点，涵盖水果、蔬菜、食用菌、粮食、茶类、畜产品、蜂产品等七大类初级农产品及加工品。活动现场通过促销推介、情景演绎、品鉴体验等形式，传递绿色食品理念，普及绿色消费知识，有效提升绿色食品市场影响力和认可度。农业农村部门还鼓励企事业单位、商超等与农业经营主体开展洽谈对接，通过集中采购、长期供货等方式，畅通农产品产销渠道，达成合作协议超300万元，推动更多本土绿色优质农产品走上百姓餐桌。