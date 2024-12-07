不止于比赛，还有《龙门金刚》！豫排联赛洛阳赛区烽烟再起

11月2日，2025年豫排联赛第二阶段洛阳赛区战火重燃，在周口结束客场比赛的洛阳女排未能延续神勇状态，在主场不敌郑州队。
11月2日，2025年豫排联赛第二阶段洛阳赛区战火重燃，在周口结束客场比赛的洛阳女排未能延续神勇状态，在主场不敌郑州队。
11月2日，2025年豫排联赛第二阶段洛阳赛区战火重燃，在周口结束客场比赛的洛阳女排未能延续神勇状态，在主场不敌郑州队。
因赛程调整，洛阳队客场对阵周口队的比赛改为11月1日举行。当天下午，洛阳队直落三局战胜对手，随后马不停蹄赶回洛阳。劳师远征加之背靠背作战，洛阳女排未从舟车劳顿中恢复状态。2日下午的比赛上，洛阳队每次都能在开局阶段迅速取得领先，不过每次都在中局阶段被对手追平，继而在最后阶段被反超，稍显遗憾。尤其在最后一局的较量上，洛阳姑娘凭意志力一度与对手战至19比19，可惜功亏一篑，最后阶段未能顶住郑州队的强攻。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605