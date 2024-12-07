不止于比赛，还有《龙门金刚》！豫排联赛洛阳赛区烽烟再起

11月2日，2025年豫排联赛第二阶段洛阳赛区战火重燃，在周口结束客场比赛的洛阳女排未能延续神勇状态，在主场不敌郑州队。

因赛程调整，洛阳队客场对阵周口队的比赛改为11月1日举行。当天下午，洛阳队直落三局战胜对手，随后马不停蹄赶回洛阳。劳师远征加之背靠背作战，洛阳女排未从舟车劳顿中恢复状态。2日下午的比赛上，洛阳队每次都能在开局阶段迅速取得领先，不过每次都在中局阶段被对手追平，继而在最后阶段被反超，稍显遗憾。尤其在最后一局的较量上，洛阳姑娘凭意志力一度与对手战至19比19，可惜功亏一篑，最后阶段未能顶住郑州队的强攻。