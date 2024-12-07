本周中期有雨 洛阳最新天气预报来了

根据最新气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，我市云系较多，6日到8日有一次降水天气过程。
今天夜里：多云。
3日(周一)：多云转阴天，气温6℃～16℃。
4日(周二)：阴天，气温7℃～18℃。
5日(周三)：阴天间多云，气温7℃～17℃。
6日(周四)：阴天转小雨，局部地区有中雨，气温9℃～12℃。
7日(周五)：阴天有小雨，气温11℃～12℃。
8日(周六)：小雨转阴天，气温10℃～17℃。
9日(周日)：阴天转多云，气温11℃～15℃。⑥
