张玉杰专题督导安置房建设工作

11月1日，市长张玉杰到洛龙区督导安置房建设工作，强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面践行人民城市理念，把群众征迁安置这一急难愁盼抓在手上、放在心上，锚定目标任务，紧盯时间节点，压实工作责任，推动安置房建设提速提质提效。

张玉杰到洛钢片区、刘富村、郜庄一期、李屯二期等安置房项目施工现场，实地察看工程建设进度，详细了解资金保障、施工组织、回迁安置以及配套设施建设等情况，与洛龙区和市直有关部门负责人召开现场办公会，协调解决项目推进中的困难和问题，对资金要素保障、竣工交付节点、闲置资源盘活等提出明确要求。

张玉杰强调，安置房建设事关城市发展、民生福祉、社会稳定，是不折不扣的民生工程、民心工程。各级各部门要切实提高政治站位，把为民办事、为民造福作为最重要的政绩，以“不畏难、不拖延、不懈怠”姿态，全力打赢打好安置房建设和回迁安置工作攻坚战，让群众共享城市建设发展成果。要坚持目标导向，抢抓建设黄金期，科学编制施工计划，进一步明确职责分工、服务清单、时间节点，以日保周、以周保月、以月保季，开足马力抢工期，挂图作战赶进度，确保安置房早建成、早投用、早惠民。要坚持问题导向，坚持上下联动、部门协同，一个地块一个地块“过筛子”，一栋楼一栋楼“建台账”，分类梳理瓶颈制约，集中力量攻坚克难，从资金筹措、要素保障等方面协同发力，推动进展缓慢项目破题解难、有序实施。要坚持结果导向，切实从待安置群众需求出发，严格施工标准，优化施工流程，保障质量安全，统筹安排水、电、气、暖等配套设施建设，主动倾听群众意见建议，积极回应群众合理诉求，确保回迁安置有速度、民生保障有温度。

李新红等参加督导活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)