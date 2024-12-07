降温！洛阳最新天气预报来了

今天是11月的第一天，洛阳市秋色宜人，不少市民来到公园享受美好周末。

今天是11月的第一天，洛阳市秋色宜人，不少市民来到公园享受美好周末。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周高空多短波槽活动，以多云天气为主，6日～8日有一次降水天气过程。受地面弱冷空气影响，2日起气温较前期有所下降。 具体预报 11月1日(今天)夜里：晴天间多云。 11月2日(周日)：晴天到多云，偏西风转偏东风2级～3级，气温8℃～17℃。 11月3日(周一)：多云间晴天，偏东风2级～3级，气温6℃～17℃。 11月4日(周二)：多云，气温7℃～17℃。 11月5日(周三)：多云间晴天，夜里多云转阴天，气温6℃～17℃。 11月6日(周四)：阴天转小雨，局部地区有中雨，气温8℃～13℃。 11月7日(周五)：阴天有小雨，气温10℃～13℃。 11月8日(周六)：小雨转阴天，气温10℃～15℃。 洛阳生活气象指数 人体舒适度：-1级 早晚凉，中午前后感觉较舒适。 紫外线强度：4级 明天(11月2日)的太阳光紫外线强度最高为4级，强度较强。 行车安全指数：2级 明天(11月2日)的安全行车气象条件良好，请司机朋友谨慎慢行，注意交通安全。 洗车指数：1级 明天(11月2日)的天气条件适宜洗车。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)