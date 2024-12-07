“洛阳制造”再护航天员出征！中信重工助力神舟二十一号成功发射

10月31日23时44分，神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。洛阳企业中信重工研制的逃逸塔系统及发动机壳体专用高强度金属铸锻件再次为飞船护航，实现第21次为神舟系列任务提供关键保障。
逃逸塔位于火箭顶端，是航天员遇险时的“生命之塔”。火箭自发射前900秒至起飞后160秒内，若发生紧急情况，逃逸塔将迅速启动，带动返回舱与火箭分离，确保航天员安全着陆。
“这一系统结构复杂、材料特殊，对铸锻件的强度、精度要求极高，制造难度位居火箭技术之首。”中信重工科研团队相关负责人介绍，中信重工依托18500吨自由锻造油压机等核心装备，组建专项科研团队攻坚克难，最终实现“零缺陷”航天锻件的自主研制，为航天员打造了可靠的“安全锁”。
