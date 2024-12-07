“龙门自在音乐会”落幕 吸引线下游客6.28万人次

10月31日晚7时，由洛阳龙门旅游集团有限公司打造的“龙门自在音乐会”圆满落幕。这场以“开放自在”为核心、集视听享受与沉浸式互动于一体的音乐盛宴，每天吸引大量观众来到龙门古街，定格洛阳秋日“好听、好看、有爱、包容”的文旅记忆，为神都的秋天再添一抹亮色。

8月29日启幕的“龙门自在音乐会”，打破了传统音乐会时间与空间的限制，采取“线上直播+线下互动”形式同步进行，历时64天，现场参与累计6.28万人次，线上参与近10万人次，累计曝光超过500万次。其间，主办方送出奖品总价值近6万元。

“龙门自在音乐会”以形式创新、内容丰富、互动性强、科技融合、文化赋能等为抓手，通过场景化、沉浸式的音乐体验成功“圈粉”全龄段游客。除了精彩的歌舞和乐器表演，音乐会现场还设置了讲述故事和表白环节，在七夕、国庆、中秋等节日里，举办了专场主题活动，吸引了众多游客参与。

洛阳龙门旅游集团有限公司相关负责人表示，未来将继续秉持创新发展的理念，以音乐为桥梁，以文化为纽带，尝试打造更多新的平台和载体，助力洛阳文旅事业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图）