市考古研究院苏羊遗址考古发掘项目现场负责人谷向乐：在黄土深处探寻文明根脉

我是谷向乐，洛阳市考古研究院的一名田野考古工作者，担任苏羊遗址考古发掘项目的现场负责人。“十四五”期间，我有幸参与“考古中国”重大项目——宜阳苏羊遗址的发掘与研究，在河洛大地探寻文明根脉。

我是谷向乐，洛阳市考古研究院的一名田野考古工作者，担任苏羊遗址考古发掘项目的现场负责人。“十四五”期间，我有幸参与“考古中国”重大项目——宜阳苏羊遗址的发掘与研究，在河洛大地探寻文明根脉。

2021年春，我随考古队来到洛河南岸的黄土台塬，在此扎根5年。我们运用全站仪、无人机等设备完成120万平方米全域调查，厘清遗址“双重环壕+功能分区”的核心格局，逐步揭示这处区域中心性聚落的发展脉络。

田野考古充满艰辛。夏日，我们在高温下一层层清理探方，汗水浸透衣衫；雨季，抢在暴雨前加固环壕，曾在泥水中奋战至深夜。

2021年秋，我们在仰韶中期地层发现保存较好的房屋倒塌痕迹，为研究史前建筑提供了珍贵材料。更令人振奋的是，出土的陶片中，带花边的罐形鼎、彩绘陶纺轮具有屈家岭文化风格，一件石雕兽首与红山文化特征相合——五千年前南北文化交流的物证，在我们手中重现天日。

“十四五”以来，考古工作告别“单打独斗”，实现多学科、多领域“协同作战”。比如苏羊遗址，植物考古专家从土样中检出粟米遗存，探究先民的农业生活；体质人类学家通过DNA技术检测人骨遗存，揭示逝者们的亲缘关系；测年技术建立起苏羊遗址从仰韶早期到龙山时期的年代序列，使该遗址成为洛河中游新石器文化的“标尺”。

2024年，苏羊遗址入围2023年度全国十大考古新发现终评。我们在遗址旁设立展示点，让村民和学生触摸历史。当孩子们为“家乡曾是文明交流中心”而自豪时，我们更加认识到考古工作的深层意义——不仅填补学术空白，还让“中华文明多元一体”的历史认知深入人心。

5年耕耘，苏羊遗址从麦田下的沉默遗存，变为诠释早期中国文明的鲜活样本。“十五五”的晨光即将洒向田野，手中的探铲早已蓄势待发。从苏羊的黄土台塬到更广阔的文明沃土，我将继续以扎实发现、科学解读和生动传播，书写中国考古新篇章，让中华文明根脉在探索中越发清晰繁盛。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）