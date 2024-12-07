洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市考古研究院苏羊遗址考古发掘项目现场负责人谷向乐：在黄土深处探寻文明根脉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.01 17:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　我是谷向乐，洛阳市考古研究院的一名田野考古工作者，担任苏羊遗址考古发掘项目的现场负责人。“十四五”期间，我有幸参与“考古中国”重大项目——宜阳苏羊遗址的发掘与研究，在河洛大地探寻文明根脉。

　　2021年春，我随考古队来到洛河南岸的黄土台塬，在此扎根5年。我们运用全站仪、无人机等设备完成120万平方米全域调查，厘清遗址“双重环壕+功能分区”的核心格局，逐步揭示这处区域中心性聚落的发展脉络。

　　田野考古充满艰辛。夏日，我们在高温下一层层清理探方，汗水浸透衣衫；雨季，抢在暴雨前加固环壕，曾在泥水中奋战至深夜。

　　2021年秋，我们在仰韶中期地层发现保存较好的房屋倒塌痕迹，为研究史前建筑提供了珍贵材料。更令人振奋的是，出土的陶片中，带花边的罐形鼎、彩绘陶纺轮具有屈家岭文化风格，一件石雕兽首与红山文化特征相合——五千年前南北文化交流的物证，在我们手中重现天日。

　　“十四五”以来，考古工作告别“单打独斗”，实现多学科、多领域“协同作战”。比如苏羊遗址，植物考古专家从土样中检出粟米遗存，探究先民的农业生活；体质人类学家通过DNA技术检测人骨遗存，揭示逝者们的亲缘关系；测年技术建立起苏羊遗址从仰韶早期到龙山时期的年代序列，使该遗址成为洛河中游新石器文化的“标尺”。

　　2024年，苏羊遗址入围2023年度全国十大考古新发现终评。我们在遗址旁设立展示点，让村民和学生触摸历史。当孩子们为“家乡曾是文明交流中心”而自豪时，我们更加认识到考古工作的深层意义——不仅填补学术空白，还让“中华文明多元一体”的历史认知深入人心。

　　5年耕耘，苏羊遗址从麦田下的沉默遗存，变为诠释早期中国文明的鲜活样本。“十五五”的晨光即将洒向田野，手中的探铲早已蓄势待发。从苏羊的黄土台塬到更广阔的文明沃土，我将继续以扎实发现、科学解读和生动传播，书写中国考古新篇章，让中华文明根脉在探索中越发清晰繁盛。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605