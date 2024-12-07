为中华文明绵延不绝提供“洛阳实证”——洛阳“十四五”深化考古研究推动成果转化

洛阳，作为中华文明的重要发祥地，坐拥二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城等五大都城遗址。这片厚土之下，叠压着五千多年的文明史诗，为探索国家起源、展现中华文明灿烂成就提供了得天独厚的沃土。

今年5月19日，习近平总书记在龙门石窟考察时强调：“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”

“十四五”期间，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述，坚定践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，在文明探源、科技赋能与服务大局中，为研究中华文明起源、形成与发展提供了坚实的“洛阳实证”。

文明探源 揭示文明演进脉络

苏羊遗址出土文物

近日，在宜阳苏羊遗址的考古现场，发掘、整理、研究工作正在有序进行。在一处仰韶文化时期的房址前，考古人员全神贯注，细致地处理每一处细节。

“这处保存完好的红烧土居住面，为我们揭示了五千年前先民的居住形态。”现场负责人谷向乐介绍，苏羊遗址发现的双重环壕、功能分区明确的生活区和墓葬区，展现了河洛地区史前文明的高度发展水平。

“苏羊遗址就像一部记录中华文明起源的‘地书’。”市考古研究院史前研究室主任任广介绍，该遗址连续的文化序列，从仰韶早期延续至龙山晚期，不同文化因素的融合共存，是研究中华文明多元一体格局形成过程的重要实证。

“十四五”期间，这样的发现层出不穷。二里头遗址发现“多网格式”布局结构，进一步丰富了夏代都邑的内涵；栾川龙泉洞遗址将人类在洛阳地区活动的历史推向更遥远的年代；偃师商城新发现的城门遗址与排水系统，为研究夏商更迭提供了新材料……

从旧石器时代的深远源头，到新石器时代的星罗棋布，再到王朝文明的最初形成，这些重大发现犹如一颗颗璀璨的明珠，串联起河洛地区从文明起源到早期国家形成的完整链条，为实证中华五千年文明提供了坚实支撑。

一系列重要奖项，记录了“十四五”期间洛阳考古的丰硕成果：洛阳考古项目入选中国百年百大考古发现5项、全国新时代百项考古新发现7项、全国十大考古新发现2项、中国社会科学院国外考古新发现1项、河南省五大考古新发现和河南省十大考古新发现共计9项，以丰富的“洛阳实证”在中华文明探源工程中熠熠生辉。

科技赋能 构建现代考古体系

白草坡东汉陵园遗址

当古老文明遇见现代科技，考古工作正经历一场深刻的变革。“十四五”期间，我市大力推动科技赋能考古，构建起现代化的考古工作体系。

今年，市考古研究院“洛阳文物考古一张图资源数据库”通过专家验收，并成功接入AI大模型，成为全国首个实现文献知识智能问答的“考古一张图”平台。该数据库构建了从宏观遗址、中观项目到微观遗迹和出土器物的多维度考古资源管理体系。

“这个平台相当于洛阳考古的‘智慧大脑’。”项目负责人邱向前介绍，该平台整合了数十年来海量的考古资源数据，建立了1个平台、5大专题数据库和12个子系统。无论是考古工地的实时数据录入，还是研究中对某类器物分布的快速检索，或是利用AI大模型进行古籍文献的智能解析，都成为现实。

“十四五”期间，科技创新深度融入洛阳考古工作的各个环节。在田野，无人机航拍、三维建模实现了发掘过程的高精度记录；在实验室，植硅体、孢粉分析重现古代环境，DNA技术探溯人群迁徙；在“云端”，AI大模型能对古籍文献进行智能解析，研究者可对某类器物分布进行快速检索。在苏羊、古城村、二里头等遗址，多学科合作已成为常态。眼下，从宏观遗址管理到微观器物分析，科技已成为驱动洛阳考古高质量发展的重要引擎。

融入大局 谱写古今辉映新篇

考古研学

秋日傍晚，隋唐洛阳城应天门遗址前游人如织。经过系统考古发掘和科学保护展示，这座千年遗址已成为古都的文化地标。“看着宏伟的城门，感觉和历史离得很近。”一名带着孩子参观的市民感慨道。

这一场景，正是洛阳考古主动融入城市发展大局的生动缩影。“考古工作不仅要面向过去，还要服务当下、启迪未来。”洛阳市考古研究院院长李永强表示。

近年来，应天门、定鼎门、天街等中轴线重要遗址的考古成果，通过遗址公园、文化展示带等形式，实现了大遗址保护与城市建设的有机融合。定鼎门遗址博物馆通过考古夏令营等多样社教活动，让文物真正走入百姓生活；天街遗址在考古基础上打造出集文物保护与公共空间于一体的城市文化带。正平坊遗址的完整揭露，为研究唐代里坊制度提供了珍贵实物标本，其考古成果将直接服务于大遗址保护展示和城市文化定位。

在服务重大项目方面，考古工作同样展现出独特价值。在洛阳华夏历史文明传承创新产业园建设前，考古人员完成了876亩土地的全面勘探，发现古代墓葬1449座，时代从西汉至明清。“这批墓葬排列有序、时代完整，为研究洛阳地区两千年来社会变迁提供了丰富资料。”现场负责人李科伟介绍。通过机制创新，项目既保障了文物安全，也推进了工程进度，实现了保护与发展的双赢。

考古，既回应“我们从哪里来”，也启迪“我们走向何方”。“十四五”的答卷已书就，新的航程已经开启，洛阳考古人将继续深耕这片沃土，用扎实的发现与科学的解读，书写中华文明绵延不绝的洛阳篇章。