洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

为中华文明绵延不绝提供“洛阳实证”——洛阳“十四五”深化考古研究推动成果转化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.01 10:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳，作为中华文明的重要发祥地，坐拥二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城等五大都城遗址。这片厚土之下，叠压着五千多年的文明史诗，为探索国家起源、展现中华文明灿烂成就提供了得天独厚的沃土。

　　今年5月19日，习近平总书记在龙门石窟考察时强调：“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”

　　“十四五”期间，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述，坚定践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，在文明探源、科技赋能与服务大局中，为研究中华文明起源、形成与发展提供了坚实的“洛阳实证”。

　　文明探源 揭示文明演进脉络

苏羊遗址出土文物

　　近日，在宜阳苏羊遗址的考古现场，发掘、整理、研究工作正在有序进行。在一处仰韶文化时期的房址前，考古人员全神贯注，细致地处理每一处细节。

　　“这处保存完好的红烧土居住面，为我们揭示了五千年前先民的居住形态。”现场负责人谷向乐介绍，苏羊遗址发现的双重环壕、功能分区明确的生活区和墓葬区，展现了河洛地区史前文明的高度发展水平。

　　“苏羊遗址就像一部记录中华文明起源的‘地书’。”市考古研究院史前研究室主任任广介绍，该遗址连续的文化序列，从仰韶早期延续至龙山晚期，不同文化因素的融合共存，是研究中华文明多元一体格局形成过程的重要实证。

　　“十四五”期间，这样的发现层出不穷。二里头遗址发现“多网格式”布局结构，进一步丰富了夏代都邑的内涵；栾川龙泉洞遗址将人类在洛阳地区活动的历史推向更遥远的年代；偃师商城新发现的城门遗址与排水系统，为研究夏商更迭提供了新材料……

　　从旧石器时代的深远源头，到新石器时代的星罗棋布，再到王朝文明的最初形成，这些重大发现犹如一颗颗璀璨的明珠，串联起河洛地区从文明起源到早期国家形成的完整链条，为实证中华五千年文明提供了坚实支撑。

　　一系列重要奖项，记录了“十四五”期间洛阳考古的丰硕成果：洛阳考古项目入选中国百年百大考古发现5项、全国新时代百项考古新发现7项、全国十大考古新发现2项、中国社会科学院国外考古新发现1项、河南省五大考古新发现和河南省十大考古新发现共计9项，以丰富的“洛阳实证”在中华文明探源工程中熠熠生辉。

　　科技赋能 构建现代考古体系

白草坡东汉陵园遗址

　　当古老文明遇见现代科技，考古工作正经历一场深刻的变革。“十四五”期间，我市大力推动科技赋能考古，构建起现代化的考古工作体系。

　　今年，市考古研究院“洛阳文物考古一张图资源数据库”通过专家验收，并成功接入AI大模型，成为全国首个实现文献知识智能问答的“考古一张图”平台。该数据库构建了从宏观遗址、中观项目到微观遗迹和出土器物的多维度考古资源管理体系。

　　“这个平台相当于洛阳考古的‘智慧大脑’。”项目负责人邱向前介绍，该平台整合了数十年来海量的考古资源数据，建立了1个平台、5大专题数据库和12个子系统。无论是考古工地的实时数据录入，还是研究中对某类器物分布的快速检索，或是利用AI大模型进行古籍文献的智能解析，都成为现实。

　　“十四五”期间，科技创新深度融入洛阳考古工作的各个环节。在田野，无人机航拍、三维建模实现了发掘过程的高精度记录；在实验室，植硅体、孢粉分析重现古代环境，DNA技术探溯人群迁徙；在“云端”，AI大模型能对古籍文献进行智能解析，研究者可对某类器物分布进行快速检索。在苏羊、古城村、二里头等遗址，多学科合作已成为常态。眼下，从宏观遗址管理到微观器物分析，科技已成为驱动洛阳考古高质量发展的重要引擎。

　　融入大局 谱写古今辉映新篇

考古研学

　　秋日傍晚，隋唐洛阳城应天门遗址前游人如织。经过系统考古发掘和科学保护展示，这座千年遗址已成为古都的文化地标。“看着宏伟的城门，感觉和历史离得很近。”一名带着孩子参观的市民感慨道。

　　这一场景，正是洛阳考古主动融入城市发展大局的生动缩影。“考古工作不仅要面向过去，还要服务当下、启迪未来。”洛阳市考古研究院院长李永强表示。

　　近年来，应天门、定鼎门、天街等中轴线重要遗址的考古成果，通过遗址公园、文化展示带等形式，实现了大遗址保护与城市建设的有机融合。定鼎门遗址博物馆通过考古夏令营等多样社教活动，让文物真正走入百姓生活；天街遗址在考古基础上打造出集文物保护与公共空间于一体的城市文化带。正平坊遗址的完整揭露，为研究唐代里坊制度提供了珍贵实物标本，其考古成果将直接服务于大遗址保护展示和城市文化定位。

　　在服务重大项目方面，考古工作同样展现出独特价值。在洛阳华夏历史文明传承创新产业园建设前，考古人员完成了876亩土地的全面勘探，发现古代墓葬1449座，时代从西汉至明清。“这批墓葬排列有序、时代完整，为研究洛阳地区两千年来社会变迁提供了丰富资料。”现场负责人李科伟介绍。通过机制创新，项目既保障了文物安全，也推进了工程进度，实现了保护与发展的双赢。

　　考古，既回应“我们从哪里来”，也启迪“我们走向何方”。“十四五”的答卷已书就，新的航程已经开启，洛阳考古人将继续深耕这片沃土，用扎实的发现与科学的解读，书写中华文明绵延不绝的洛阳篇章。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605