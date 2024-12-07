洛阳启动第一批中小企业数字化转型试点企业征集

记者从市工信局获悉，我市近日启动第一批中小企业数字化转型试点企业征集，标志着全市中小企业数字化转型城市试点建设迈入实质性推进阶段。

征集行业

轴承及通用零部件、铜铝及先进合金材料、电气及光电设备、化工材料及产品4个行业。

申报对象

须为符合《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的中小微企业，具有较强的数字化改造意愿和需求，且在近一年内有改造计划。

申报流程

申报企业可根据实际情况，如实填写申报材料，经各县区工信部门、财政部门初审后推荐上报。市工信局、市财政局将组织专家进行综合审核，最终确定全市第一批中小企业数字化转型试点企业名单。

试点企业征集是我市推进中小企业数字化转型城市试点建设的重要内容。后续我市将聚焦提质、增效、降本、绿色、安全等目标，通过强化服务商供给、建强人才队伍、加强金融保障、打造转型样板、强化资金扶持等重点举措，“一企一策”推进企业数字化改造，推动全市四大行业460家中小企业达到二级及以上数字化水平。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 杨蒙蒙 赵长青)