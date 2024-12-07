孙延文督导调研呼南高铁焦济洛平段推进工作

昨日，市政协主席孙延文督导调研呼南高铁焦济洛平段推进工作，强调要抢抓施工有利时机，周密组织调度，强化服务保障，着力破解施工中的难点堵点问题，全力推动项目建设提速增效。 昨日，市政协主席孙延文督导调研呼南高铁焦济洛平段推进工作，强调要抢抓施工有利时机，周密组织调度，强化服务保障，着力破解施工中的难点堵点问题，全力推动项目建设提速增效。 孙延文先后到黄河公铁大桥、1号拌和站、邙山隧道出口、2标段制梁场等施工现场，详细了解施工组织、项目进度、建设工艺、土地征迁等情况，并现场协调解决施工中遇到的具体问题。 孙延文指出，呼南高铁焦济洛平段是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省“十四五”时期谋划实施的重大基础设施项目，对完善区域高铁路网布局、推动沿线地区高质量发展、造福沿线人民群众具有重要意义。要切实提高站位，进一步增强责任感紧迫感，以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加务实的作风，全力以赴推动项目按照既定时间节点和进度要求高效有序推进，推动形成更多实物工作量，确保项目早日建成投用、发挥实效。要牢固树立“一盘棋”思想，加强协同联动，凝聚工作合力，提供全要素保障和全周期服务，及时有效解决项目推进中遇到的各类困难与问题。要把好安全关、质量关、环保关，压实施工单位主体责任，落实落细安全生产各项措施，把环保要求融入项目建设全过程，高标准、高质量加快推进建设工作，全力打造放心工程、精品工程、标杆工程。 市委常委、常务副市长潘开名等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)