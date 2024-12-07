昨日，市十六届人大常委会举行第二十四次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

昨日，市十六届人大常委会举行第二十四次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

会议集中学习了党的二十届四中全会精神，传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神。会议听取审议了市监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告等，并进行了满意度测评。会议听取了市教育局关于招生工作群众投诉问题处理情况暨学校餐食品质管理等报告，并围绕相关主题进行询问。会议听取审议并表决通过了《洛阳市人大常委会关于加强南水北调中线工程水源区共同保护的决定》等。会议表决通过了人事任免事项。

会议强调，全市人大系统要把学习贯彻好党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，深刻领会核心要义，准确把握实践要求，切实用全会精神武装头脑、指导实践，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。要始终坚持党对人大工作的全面领导，以“有思路、有特色、有亮点、更有实效”为工作标准，找准人大工作服务保障全局的结合点、着力点、突破点，扎实推进立法、监督等工作，加强人大任命国家工作人员任后监督，发挥代表工作站在基层治理、产业发展中重要作用，扩大“有事请扫码”品牌覆盖面，用好代表“直通车”“随手拍”，持续叫响“天下黄河洛阳美”品牌，讲好洛阳人大故事。要持续加强人大自身建设，锚定“四个机关”定位，以政治建设为统领，推进规范化制度化建设，完善量化考评机制，力戒形式主义、官僚主义，打造政治坚定、业务精通、作风过硬的人大队伍，奋力推动人大工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)