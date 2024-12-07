张玉杰到偃师区宣讲党的二十届四中全会精神

昨日，市长张玉杰到偃师区宣讲党的二十届四中全会精神，并围绕三轮摩托车产业发展等开展专题调研。

在偃师区，张玉杰与企业家代表和基层干部座谈交流，宣讲党的二十届四中全会精神。他指出，党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议，为推动高质量发展、推进中国式现代化建设提供了科学指南和重要遵循。希望企业家们深学细悟全会精神特别是关于发展实体经济的重要要求，把握发展机遇，深化开放合作，着力培育壮大一批具有带动效应的龙头企业，全力推动产业规模扩大、企业效益倍增，努力实现高质量发展。

座谈中，张玉杰与部分三轮摩托车企业负责人深入交流，听取大家对行业发展、市场开拓、产业转型等方面的意见建议。他强调，洛阳三轮摩托车产业基础扎实、链条完备，集群效应显著，发展前景良好。各位企业家要把创新摆在核心位置，聚焦动力系统、智能控制、安全防护等关键技术，持续加强研发投入，进一步深化与龙门实验室等创新平台的协同合作，提升产品质量，加强品牌建设，推进“三化改造”，充分利用跨境电商平台拓展海外市场，让传统三轮摩托车产业“老树发新枝”。

张玉杰还到长江科技、北易三轮摩托车、川渝精工车桥、五羊三轮摩托车、福山减震器等企业生产一线，详细了解企业生产经营、产品研发等情况，倾听企业发展诉求，协调解决有关问题。他强调，要始终把企业需求作为第一导向，建立协调机制，强化服务意识，优化营商环境，积极发挥行业协会桥梁纽带作用，持续完善人才激励机制与培训体系，为推动洛阳三轮摩托车产业高质量发展贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)