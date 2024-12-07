勇挑大梁开新局——三论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神

发展新局，总是在伟大奋斗中开拓。

党的二十届四中全会对“十五五”时期经济社会发展作出顶层设计和战略擘画，具有重大历史意义和重大指导作用。在融入中国式现代化的宏大叙事中，河南正在聚焦“两高四着力”，奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。踏上新征程，省委对洛阳工作高度重视，明确提出要把思想和行动统一到党中央和省委的决定上来，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，踔厉奋发、勇毅前行，勉励洛阳建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。

高质量发展是新时代的硬道理。“十四五”时期，以习近平同志为核心的党中央带领亿万人民不惧风雨、破浪前行，紧紧围绕推动高质量发展这一主题，推动中国经济在“量”上接连跨越新关口，在“质”上持续实现新突破。即将开启的“十五五”，是基本实现社会主义现代化目标的关键跃升期。这要求我们更加深刻认识经济发展所处的历史方位和阶段性特征，更加全面准确把握社会经济发展规律和逻辑主线，更加坚定有力地抓住机遇谋发展，把各方面积极因素转化为发展实绩。

今年是“十四五”奋力收官、“十五五”谋篇布局之年，在这样的关键节点，习近平总书记再次亲临河南考察，第一站就来到了洛阳，在洛阳对先进制造业发展、历史文化遗产保护利用、文旅产业高质量发展等作出重要指示，对洛阳发展寄予厚望。这为洛阳坚定信心推动高质量发展，更好地扛起历史使命、以战略主动赢得发展主动指明了前进方向、注入了强大动力。洛阳在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前，是使命所系、责任所在、发展所向。

舟大者任重，马骏者远驰。洛阳作为中原城市群副中心城市，在全省经济、文化、交通等领域具有重要地位，理应在服务全国全省发展大局中发挥更大作用、作出更大贡献。我们要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，自觉把洛阳发展放在全国、全省大局中去思考谋划，深化对高质量发展重点任务的研究，加快建设现代化产业体系，提升科技创新能力，建设现代化人民城市，推进乡村全面振兴，深化文化旅游融合发展，抓好重点领域深层次改革，扩大高水平制度型开放，建设“美丽洛阳”，增进民生福祉，在高质量发展上不断取得新进展新突破，在新时代新征程上勇挑大梁、开拓新局。（洛平）