10月31日，洛阳市举行“天下黄河洛阳美”主题采风活动，组织60余名文艺家代表及媒体记者来到黄河岸边，实地感受黄河流域独特的自然景观与人文魅力。

“天下黄河洛阳美”主题活动是洛阳市深入贯彻落实黄河国家重大战略和黄河保护法的具体实践，是洛阳市推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要举措之一。活动通过组织实地采风、文艺创作等多种形式，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，展现黄河生态之美、人文之美与发展之美，助力打造“天下黄河洛阳美”文化IP。

采风团一行先后来到济新高速黄河三峡大桥与荆紫仙山，沿河而行，登高远眺，聆听大桥建设中的生态保护策略，感受荆紫仙山秋日红叶与黄河奇峰的相映成趣，用镜头捕捉壮阔画卷，用文字记录黄河故事，深切感受母亲河深厚文化底蕴与和谐生态面貌。

大家纷纷表示，此次采风活动激发了创作灵感，收获丰厚。未来，将积极投入创作，力争推出一批反映黄河流域洛阳段自然风光、历史文化与时代发展的文学、音乐、摄影等作品，用多样化的艺术形式讲好洛阳的黄河故事，为传播黄河文化、彰显洛阳魅力贡献文艺力量。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）