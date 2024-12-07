洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

经纬贯通活力涌！洛阳“十四五”轨道交通重塑出行方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.31 20:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　河洛大地，交通焕新。

　　地铁1号线列车呼啸穿城，洛阳市成为中西部非省会城市中首个开通地铁的城市；轨道“十字骨架”撑起地下交通系统，洛阳步入高效换乘新阶段；客流强度屡居全国前列，印证了“地铁+文旅”运营模式的显著成效；地铁公交“一码通”正式上线，开启无缝换乘新体验……回首“十四五”，洛阳市城市公共交通发展格局深刻重塑，呈现了一体化、高质量的发展新图景。

　　“十四五”以来，洛阳市将交通先行作为城市提质的重要引擎，坚持以轨道建设重塑空间格局，以两网融合提升运营效能，以服务提质改善出行体验，加快构建现代化高效城市公共交通体系。

　　骨架建立，一站一品

　　穿一线锦绣，连一城繁华。

　　“十四五”开局之年，洛阳迎来城市公共交通发展的里程碑时刻。2021年3月28日，地铁1号线开通运营；12月26日，2号线一期工程初运营。两条线路总长43.5公里，在市中心构筑起“十字”骨架，大幅压缩时空距离，完善了城市公共交通体系，营造出崭新的都市生活氛围。

　　“日盼夜盼，每天都关注建设进展。”回首地铁梦圆历程，洛阳市民郭先生仍难掩激动，当年3月24日参加1号线试乘体验活动，他首次走进车厢，就被牡丹元素装饰、智能灯光系统、防滑加热座椅等人性化设计打动。

　　长期通过媒体关注地铁建设，郭先生记得建设之路的艰辛。从规划图纸到地下通途，建设者攻克了文物保护、复杂地质等难题，1号线历时3年9个月，创造了地铁建设的“洛阳速度”。更令人自豪的是，洛阳地铁建设不仅追求“速度与激情”，更坚守“质量与匠心”。运行在这些线路上的地铁车辆，都实现了洛阳造，展示了本地高端装备制造业的雄厚实力。

　　连每个地铁站的设计，都独具匠心，将十三朝古都的历史底蕴和现代美学完美结合。牡丹广场站“花满洛城”、应天门站“盛唐雄风”、兴洛湖站“湖光山色”……33个车站33道风景，近年来成为不少游客领略古都魅力的打卡点。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江深入孟津和伊滨宣讲党的二...
  • 提醒！小浪底水库水位超270米 沿...
  • 新安县青要山镇小沟村：冬桃成熟...
  • 只改变车标颜色，算非法改装吗？...
  • 大风“登场”！未来几天洛阳以多...
  • 11月1日起，3条公交线路调整服务时间
  • 张玉杰调研督导片区更新和重点项...
  • 11月1日起，龙门石窟调整开放时间
  • 现代驼队重走丝路 与洛阳出土唐...
  • 大道如虹通未来——洛阳“十四五...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    宜阳县盐镇乡贾院...
    洛阳机场冬春航班...
    高手炫绝技 “抖”...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605