经纬贯通活力涌！洛阳“十四五”轨道交通重塑出行方式

河洛大地，交通焕新。

地铁1号线列车呼啸穿城，洛阳市成为中西部非省会城市中首个开通地铁的城市；轨道“十字骨架”撑起地下交通系统，洛阳步入高效换乘新阶段；客流强度屡居全国前列，印证了“地铁+文旅”运营模式的显著成效；地铁公交“一码通”正式上线，开启无缝换乘新体验……回首“十四五”，洛阳市城市公共交通发展格局深刻重塑，呈现了一体化、高质量的发展新图景。

“十四五”以来，洛阳市将交通先行作为城市提质的重要引擎，坚持以轨道建设重塑空间格局，以两网融合提升运营效能，以服务提质改善出行体验，加快构建现代化高效城市公共交通体系。

骨架建立，一站一品

穿一线锦绣，连一城繁华。

“十四五”开局之年，洛阳迎来城市公共交通发展的里程碑时刻。2021年3月28日，地铁1号线开通运营；12月26日，2号线一期工程初运营。两条线路总长43.5公里，在市中心构筑起“十字”骨架，大幅压缩时空距离，完善了城市公共交通体系，营造出崭新的都市生活氛围。

“日盼夜盼，每天都关注建设进展。”回首地铁梦圆历程，洛阳市民郭先生仍难掩激动，当年3月24日参加1号线试乘体验活动，他首次走进车厢，就被牡丹元素装饰、智能灯光系统、防滑加热座椅等人性化设计打动。

长期通过媒体关注地铁建设，郭先生记得建设之路的艰辛。从规划图纸到地下通途，建设者攻克了文物保护、复杂地质等难题，1号线历时3年9个月，创造了地铁建设的“洛阳速度”。更令人自豪的是，洛阳地铁建设不仅追求“速度与激情”，更坚守“质量与匠心”。运行在这些线路上的地铁车辆，都实现了洛阳造，展示了本地高端装备制造业的雄厚实力。

连每个地铁站的设计，都独具匠心，将十三朝古都的历史底蕴和现代美学完美结合。牡丹广场站“花满洛城”、应天门站“盛唐雄风”、兴洛湖站“湖光山色”……33个车站33道风景，近年来成为不少游客领略古都魅力的打卡点。